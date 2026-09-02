Los motivos por los cuales quieren echar a Marcelo Polino de APTRA.

Marcelo Polino se encuentra en el centro de la polémica y su posición dentro de APTRA corre peligro por estas horas, según contaron en PrimiciasYa (América TV). La entidad presentó una respuesta de 17 hojas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) tras la denuncia del periodista, quien había pedido que se investigaran posibles irregularidades.

"Le piden a la inspección que deje sin efecto la denuncia de Marcelo Polino por tomarla como mal intencionada", explicó Pablo Layús al describir el descargo de la asociación.

Según se supo, la IGJ se presentó en APTRA y fue recibida por el abogado de la entidad, quien mostró toda la documentación solicitada. Los inspectores "se fueron realmente conformes con lo que brindó APTRA", indicó Pablo Layús , quien agregó que el escrito también incluyó conversaciones en las que la asociación invitó a Marcelo Polino a revisar los papeles, los números y lo realizado en la última asamblea.

El conflicto escaló cuando Polino se presentó en la sede de APTRA con una cámara mientras el programa estaba al aire, un episodio que generó fuerte malestar entre algunos socios: "Se hizo presente Marcelo Polino, que entró con una cámara, no sé si vos sabés a grabar qué, y la furia es total porque hay socios que están enojados porque Polino los está tratando de poco transparentes", relataron, mientras crecen las versiones sobre una posible expulsión que debería resolverse en una asamblea de socios.

El pedido de Marcelo Polino también apunta a una actualización interna de la entidad, con la renovación del empadronamiento de los socios. Pilar Smith, quien se fue de la asociación hace aproximadamente un año, remarcó que el cuestionamiento del periodista viene de tiempo atrás: "Marcelo Polino hace tiempo que cuestiona la transparencia de APTRA. No solamente con el tema de los balances, sino con el tema del armado de Ternas".

Además, deslizó una fuerte acusación sobre su propia salida: "Yo creo desde algún lugar que Aptra es machista si eso lo siento porque echaron dos mujeres por situaciones diferentes". En paralelo, tomó fuerza la versión de una eventual contrademanda de la entidad o de Luis Ventura contra Polino: "La respuesta de la sociedad o de Ventura va a ser una contrademanda contra Marcelo Polino por todo este pedido que estuvo haciendo", señalaron en el ciclo.

Pedro Rosemblat defenestró a Marcelo Polino

Marcelo Polino cargó con todo contra Lali Espósito tras el estreno de la serie de Netflix sobre Moria Casan con fuertes críticas. Es que la artista se ausentó a la ceremonia inaugural, un gesto que fue motivo de opinión y generador de un montón de hipótesis que sostenían un supuesto distanciamiento entre las figuras. En medio del escándalo, se sumó una nueva figura al escándalo: Pedro Rosemblat, el novio de Lali, que salió a defenderla tras los dichos del histórico jurado del Bailando por un sueño. Humor con duras críticas contra Polino.

Abordado por un periodista de Desayuno Americano, de América TV, Rosemblat respondió. "Marcelo Polino salió a criticar a Lali. Dijo que en el rodaje de Moria dijo que no había saludado a nadie. La quiso dejar como una estrella...", comenzó contextualizando el periodista para buscar una respuesta en el novio de Lali.

Al escuchar lo dicho por el periodista, contestó: "No me extraña porque en casa es igual, yo y los gatitos dormimos en un cuarto y ella duerme en otro. Se maneja así todo el tiempo ella. Comemos un asado y yo como los huesos y ella se come el bife. Es terrible la enana. Mi solidaridad con Marcelo Polino", dijo con ironía.

Ante esto, el periodista de exteriores le preguntó: "¿Es mala leche por parte de Marcelo querer instalar esto?". Sin embargo, a pesar de buscar una respuesta diferente, recibió de Rosemblat la misma ironía: "No porque es cierto. Te estoy diciendo que Lali me manda a dormir a un cuarto con los gatos y ella duerme en otro. Alguien lo tenía que decir y que sea Marcelo Polino le da un sustento y una fuerza importante".