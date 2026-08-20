Lali Espósito habló con Yanina Latorre y volvió a defenderse por los dichos de Marcelo Polino

La relación entre Lali Espósito y Moria Casán quedó en el centro de la escena luego de que la cantante no asistiera a la premiere de la serie protagonizada por La One. En medio de las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambas, Marcelo Polino quedó involucrado en la polémica y recibió una contundente respuesta de la artista.

Todo comenzó con el estreno de la serie de Moria Casán, que reunió a distintas figuras del espectáculo. Sin embargo, Lali Espósito no estuvo presente. Según relató Polino, Moria había convocado a su círculo más cercano para celebrar el cierre del rodaje y él sí participó del encuentro. La ausencia de la cantante habría estado relacionada con la intención de evitar un encuentro con el periodista.

La situación generó una reacción de Lali, quien cuestionó públicamente los dichos de Polino. “Lo de Polino es una gran maldad y sabemos por qué. Ladri Depósito lo confundió. No me llama la atención: lo de él es por el Javo, me parece”. La cantante hizo referencia así a la cercanía entre Marcelo Polino y Fátima Florez , expareja del presidente Javier Milei, y dejó entrever que las críticas del periodista podrían tener un trasfondo vinculado con esa relación.

EXCLUSIVO: LA PALABRA DE LALI ESPÓSITO



"A Polino no lo conozco como persona"

"Yo no soy así, lo dice de mala leche"

"No me interesa esta pelea"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/hO4R4AiBYV — América TV (@AmericaTV) August 19, 2026

Pero el enfrentamiento entre ambos no sería nuevo: Polino recordó en distintas oportunidades que fue uno de los primeros periodistas que acompañó a Lali cuando comenzaba su carrera como cantante, respaldándola y ayudando a darle visibilidad. Sin embargo, también sostiene que la artista no estuvo presente cuando él necesitó de su apoyo.

Lali habló con Yanina Latorre

En medio de la controversia, Yanina Latorre decidió consultarle directamente a Lali para conocer su versión. “Le pregunto por qué Polino se atacó de repente, porque ya la había criticado hace un montón, es rencoroso y no suelta. Y me dice: ‘De repente no. Sólo hay que ir al pasado reciente. Siempre me da’”. La panelista también le planteó una de las versiones que circulaban sobre el conflicto: “Tenía entendido que se enojó con vos porque no fuiste a La Voz y ustedes eran muy amigos”, le dijo Yanina y Lali respondió: “No, no lo conozco como persona. No sé qué decirte. Lo que dice para hacerme quedar como estrellita es de mala leche, yo no soy así”.

La polémica actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria Casán.

Negó un enfrentamiento con Moria Casán

La artista también se refirió a su vínculo con Moria y negó que exista un enfrentamiento entre ellas: “Me parece muchísimo esto que se armó. Me causa gracia. Ni idea por qué lo hace. Todo esto me parece muy tonto…con Moria tengo la mejor. Le mandé mensaje contándole por qué no había podido estar ese día en la premiere, cosas de la vida y el trabajo”.

Finalmente, Lali cuestionó el modo en que Polino reconstruye la historia entre ambos y aseguró que existe material de archivo que respalda su versión. “La nota que yo le di existe, hay que ir al archivo. Él va cambiando de enojo y de archivo según la nota que da. No lo conozco como persona -me lo vuelve a decir-, solo salí a decir lo que dijo del rodaje, que no es así”, cerró su explicación Lali.