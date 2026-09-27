Lali invitó a Tini a su show en River y protagonizaron un momento hot que hizo estallar a los fanáticos

La aparición de Tini Stoessel junto a Lali Espósito sorprendió al público y generó una fuerte repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

Lali Espósito y Tini Stoessel compartieron el escenario durante el tercer show de Lali en River y sorprendieron al público.

Este sábado, Lali Espósito volvió a hacer historia con su tercer show en River , en una noche que tuvo un condimento especial con la presencia de Tini Stoessel sobre el escenario.

La invitación sorprendió al público y puso el foco en el vínculo entre ambas artistas, después de años de rumores sobre un supuesto conflicto que circuló entre sus seguidores.

El encuentro rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del recital y generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde los usuarios compartieron sus reacciones y todo tipo de opiniones.

El histórico encuentro entre Lali y Tini

El histórico encuentro entre dos de las cantantes pop más exitosas de la Argentina ocurrió con el estadio Monumental repleto como testigo. Vestidas de novia, interpretaron “Like a Virgin” frente a una multitud y desataron una ovación que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Después, también cantaron “1Amor”, con Marilina Bertoldi en guitarra. La presentación terminó con un beso entre las tres artistas y sumó otra de las escenas destacadas de una noche marcada por las sorpresas.

La repercusión no tardó en llegar. En X, los usuarios compartieron memes sobre el histórico rumor de una supuesta pelea entre las dos artistas y aprovecharon el encuentro para hacer todo tipo de comentarios.

Después de compartir escenario, Tini le dedicó unas palabras a Lali y le agradeció por invitarla a su “gran fiesta del pop”, también destacó la importancia que tuvo la artista a lo largo de su vida.

La cantante recordó que vio crecer a Lali desde que era chica y expresó su emoción por poder compartir aquella noche con ella. También resaltó todo el camino recorrido por la artista desde sus comienzos hasta convertirse en una de las figuras centrales del pop argentino.

Por su parte, Lali devolvió el piropo y le dedicó una frase que emocionó al público: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

La frase provocó una nueva ovación del público y sintetizó el tono emotivo del reencuentro entre las dos artistas, que compartieron uno de los momentos más destacados de la noche en River.

Los memes por el encuentro entre Tini y Lali en River

Como era de esperarse, el histórico encuentro entre las cantantes rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde los usuarios compartieron videos, comentarios y memes sobre la presentación.

Las publicaciones no solo reflejaron la sorpresa y la emoción que generó verlas juntas sobre el escenario, sino que también incorporaron referencias a distintos aspectos de la vida pública de las artistas, entre ellos el conflicto que Tini mantiene con su papá, Alejandro Stoessel, por el dinero generado durante su carrera.

Entre el entusiasmo por la colaboración, las reacciones de los fanáticos y el habitual humor de las redes, la participación de Tini se convirtió en uno de los momentos más comentados del recital de Lali.

El encuentro ocupó rápidamente un lugar central en las conversaciones de los usuarios, que multiplicaron los memes y las interpretaciones sobre lo ocurrido durante la presentación.