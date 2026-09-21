Al estilo Lali: Dolores Fonzi, Mercedes Morán y dos actrices lucieron un look especial con referencia a las Malvinas

Las actrices lucieron un look especial que se llevó las miradas en la glamorosa alfombra roja del evento que premia al cine internacional.

Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez brillaron en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián , rodeadas de figuras de alto vuelo a nivel mundial en el ambiente del cine. Su presencia tuvo un detalle que no pasó desapercibido: un look sencillo en la alfombra roja con una referencia dedicada a la identidad nacional.

Hace algunos días Lali Espósito había sorprendido en la gala con su presentación luciendo una referencia en su remera a la pertenencia de las Malvinas , un conflicto histórico con Inglaterra . Luego de que la actriz se lleve las miradas, el cuarteto de artistas caminaron a la par con kimonos invertidos con los colores de la bandera de Argentina, pero combinados con prendas diferentes.

Si bien de frente parecía un look más en una glamorosa alfombra roja , todo cambió cuando le dieron la espalda a los fotógrafos y mostraron un detalle particular.

Al mejor estilo Lali y como la Selección argentina en el enfrentamiento contra Argentina por el Mundial 2026, en su espalda mostraron la inscripción "Las Malvinas son argentinas" junto a una imagen de las islas, el mar y acompañado por franjas celeste y blanco, siendo una clara referencia.

Lali Espósito se presentó con una remera de "Las Malvinas son argentinas" en el Festival de San Sebastián: la foto

Lali Espósito se llevó las miradas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Nada tuvo que ver la presencia de un look lujoso ni una presencia descollante en cuanto a la preparación para un evento tan importante para las producciones audiovisuales internacionales, sino que se trató de un detalle que sobresalió por el sentido que tuvo.

La artista viajó esta vez bajo el mote de actriz, para presentar a la película Glaxo que competirá en la 74° edición del galardón, evento que inició este jueves y estará vigente hasta el sábado 26 de septiembre. Hace apenas una semana la artista había presentado el título en sus redes sociales con un importante tráiler.

El detalle que mostró en el festival

Ni bien pisó la alfombra roja del festival, acaparó las miradas del público y la prensa que esperaba por las figuras. Al entrar, cautivó a todos con un look sencillo pero con un mensaje particular: utilizó una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", pintadas con la tipografía de la bandera que mostraron los jugadores de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Lali Espósito se presentó con una remera de "Las Malvinas son argentinas" en el Festival de San Sebastián: la foto

Para completar el vestuario usó un blazer oversize, abierto en su frente. Rápidamente las fotos se viralizaron y fueron destacadas por el público.