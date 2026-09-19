Postales: Las increíbles vacaciones de María Susini junto a sus hijos en Indonesia

María Susini compartió en sus redes sociales algunas de las fotos más especiales de sus vacaciones familiares en Indonesia. La exmodelo viajó junto a sus hijos, India y Yaco, fruto de su relación con Facundo Arana, y mostró parte de la experiencia que vivieron entre las playas, los paisajes naturales y distintas actividades al aire libre.

A través de historias y publicaciones de Instagram , Susini permitió que sus más de 152 mil seguidores fueran parte de este recorrido: “Un poco de estos últimos días en Bali” , escribió en una de las publicaciones que utilizó para resumir algunos de los momentos compartidos durante el viaje.

Durante la estadía, María combinó momentos de descanso con distintas propuestas vinculadas al deporte y la naturaleza . Entre las imágenes que publicó se la pudo ver practicando boxeo frente al mar, tomando agua de coco y caminando descalza por la arena. Los atardeceres también tuvieron un lugar destacado en el álbum de viaje.

Las playas y el océano se convirtieron en el escenario de varias de las fotografías y videos que la exmodelo decidió mostrar en Instagram. India y Yaco, también fueron protagonistas de la escapada. Ambos aparecieron en diferentes registros mientras disfrutaban de los paisajes y las actividades que encontraron durante el recorrido por Indonesia.

India y Yaco Arana en las Islas Mentawai

India, por ejemplo, posó frente al mar con un imponente acantilado como fondo. Para ese momento eligió un look fresco compuesto por un top blanco con detalles de encaje, anteojos de sol oscuros y varios collares. Con el pelo suelto y el océano detrás, protagonizó una de las postales familiares.

Yaco también encontró una actividad relacionada con el mar para disfrutar durante las vacaciones. María compartió un video en el que se lo vio practicando surf en las Islas Mentawai, mientras se deslizaba sobre una de las olas. De esta manera, los hermanos fueron apareciendo en distintas imágenes de un viaje en el que cada integrante de la familia tuvo la posibilidad de disfrutar el destino a su manera.

Además de las playas, Susini aprovechó el recorrido para acercarse a otros paisajes naturales de Indonesia. En una de las fotografías apareció recostada junto a una cascada, rodeada de vegetación y agua cristalina. En otra de las postales posó frente a una figura de Ganesha, vinculada con la tradición hindú presente en Bali.

Los atardeceres que María Susini compartió en Instagram

Las caminatas sobre la arena y los momentos de tranquilidad frente al océano ocuparon buena parte de las publicaciones. Una de las escenas más destacadas llegó desde las Islas Mentawai, donde María se mostró caminando descalza por la orilla mientras el cielo adquiría diferentes tonos cálidos: “Terminar el día acá”, escribió sobre ese video, que resumió el espíritu relajado de la escapada.

Así, entre Bali y las Islas Mentawai, el surf, las caminatas, el deporte y los paisajes naturales, María Susini compartió un particular diario de viaje junto a India y Yaco. Las publicaciones reflejaron una faceta familiar y distendida de las vacaciones, con sus hijos como protagonistas de varias de las experiencias que los tres disfrutaron durante su recorrido por Indonesia.