Emilia Attias fue contundente al opinar sobre la China Suarez: "Creo que..."

Emilia Attias opinó sobre el presente de la China Suárez y dejó una contundente reflexión sobre las críticas en redes sociales.

Emilia Attias salió en defensa de la China Suárez en medio de las constantes repercusiones que generan las decisiones y apariciones públicas de la actriz en las redes sociales. Las artistas compartieron elenco durante la exitosa ficción Casi Ángeles y, pese a que actualmente no tienen un contacto frecuente, mantienen un vínculo marcado por aquella etapa que atravesaron juntas.

En diálogo con Puro Show, El Trece, Attias recordó los años en los que formó parte de la ficción y destacó la relación que construyeron junto a sus excompañeras. En ese sentido, sostuvo que aquella experiencia compartida dejó una huella que permanece con el paso del tiempo: “A la China Suárez la tienen que dejar un poco más tranquila. Hace mucho no nos vemos con las chicas de Casi Ángeles, pero vivimos algo que nos hermana para siempre”

La actriz también hizo referencia a la exposición que atravesaron las jóvenes integrantes del elenco durante su adolescencia y juventud. Según explicó, todas fueron creciendo frente a una mirada pública permanente y con el tiempo adquirieron herramientas para afrontar las consecuencias de sus decisiones: “Hoy ya son todas mujeres con sus personalidades bien puestas y tienen las herramientas para llevar la vida que llevan, hacerse cargo de eso y de las repercusiones que eso puede tener”

Emilia Attias habló sobre la vida personal de la China Suárez

Lejos de sumarse a las críticas que suelen aparecer en redes sociales, Attias expresó su cariño hacia la actriz y manifestó que confía en las elecciones que realiza en su vida personal: “Le deseo lo mejor, la quiero mucho. Creo que es una persona feliz y no creo que permanezca en un lugar en el que no es feliz”

Además, se refirió a la manera en la que la China Suárez decide responder frente a las versiones y comentarios que circulan sobre ella. Para Attias, la actriz tiene la capacidad de elegir qué situaciones abordar públicamente y cuáles dejar pasar: “Se dicen muchas cosas y ella elige cuándo responder y cuándo no” La exintegrante de Casi Ángeles también destacó la imagen personal que conserva de su excompañera después de haber compartido con ella una etapa significativa de sus vidas: “Sé que en el fondo es buena gente”

Para Attias, conocer personalmente a alguien permite tener una mirada diferente frente a las opiniones que pueden instalarse públicamente. Por eso, su defensa estuvo atravesada por el vínculo que construyeron durante aquellos años y por la experiencia que compartieron dentro de la ficción.

La reflexión de Attias sobre el odio en redes

Hacia el final de la entrevista, la actriz apuntó contra quienes utilizan las redes sociales para expresar permanentemente críticas y ataques hacia otras personas. En ese marco, dejó una reflexión sobre la exposición que enfrentan las figuras públicas y sobre la importancia de no concentrar la propia vida en juzgar a los demás:

“La gente que tiene odio necesita odiar, expresar el odio y perder tiempo mirando a un costado. Es mucho mejor mirar tu propia vida y pensar en eso”, expresó. Con sus declaraciones, Emilia Attias respaldó públicamente a la China Suárez y recordó el vínculo que todavía las conecta con una etapa fundamental de sus carreras y de sus vidas.