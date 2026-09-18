El novio de la China, con quien coquetea con el casamiento, salió al cruce de las duros mensajes que recibió por unas fotos en bikini.

La reacción de Mauro Icardi tras la lluvia de críticas a la China Suárez y su fuerte descargo

El mundo de las redes sociales volvió a poner en el foco a la China Suárez por una foto que causó un sinfín de opiniones. Algunas buenas, otras malas que hicieron ruido en la actriz , debido a que se trataba de un análisis sobre su físico en una foto donde se mostró en bikini ante el calor que apareció este jueves en el país.

Cansada de convivir con el 'hate' con respecto a su figura y la relación con Mauro Icardi que vive rodeada por escándalos, la China estalló contra las críticas con historias de Instagram: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima , cada vez mejor. Ni lo intenten . No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”. Pero más allá de su descargo, Icardi también fue explosivo con un mensaje tras las críticas .

En el mismo posteo en el que recibió una catarata de críticas, Mauro , con quien coquetea en las redes sociales sobre un supuesto casamiento , respondió con un apoyo total para su pareja. Ante las críticas, respondió con distintos e mojis que demostraron su enamoramiento.

Un dato que marcó el enojo de la actriz fue la decisión de limitar los comentarios, por lo que solo algunas personas aparecen como respuesta al carrete de imágenes que compartió. Una hora después, compartió un video bailando frente a un espejo con la misma vestimenta y enfrentando las críticas.

El video contra las críticas

En un video publicado, enfrentó las críticas: “Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención”, explicó.

A su vez, afirmó que no va a hacer modificaciones con tratamientos estéticos, marcando su conformidad con el presente estético suyo: “Me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural”.

“Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual”, dijo y agregó: “Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”

Los guiños que mostró la China Suárez que reavivaron los rumores de casamiento con Mauro Icardi

Esta vez, la China Suárez y Mauro Icardi llamaron la atención en las redes sociales por una historia de Instagram que no tuvo que ver con polémica ni situaciones que puedan generar un escándalo. Varias fotos publicadas en las historias de Instagram hicieron que los rumores de casamiento vuelvan a crecer en torno a la pareja.

Este domingo reapareció en la red junto a su pareja que, a diferencia de lo que acostumbraba, había mostrado cierta lejanía de las mismas evitando las polémicas que solía tener con Wanda Nara y, en alguna oportunidad, con Benjamín Vicuña.

Cuáles fueron las fotos que llamaron la atención

Todo parecía una publicación normal, casi parecido a un canje: apareció posando una jarra de limonada casera. Pero un detalle particular generó un sinfín de opiniones diversas que hicieron ruido. En la historia siguiente hizo un acercamiento a su mano en la que se la veía lucir un anillo, generando que las versiones de casamiento tomen aún más fuerza.

La China no la dejó ahí. Acto seguido a esto, publicó una imagen en blanco y negro, en la que ella se mostró abrazándolo por detrás, demostrándole su cariño con un beso en la mejilla, y entrelazando los dedos de las manos demostrando un cariño intenso. Esta foto volvía a dejar en primer plano la joya.

El detalle más especial apareció en la elección de la música “Ordinary”, título de Alex Warren, pero en una versión especial para casamientos. Esta combinación alimentó los rumores a pesar que desde las partes no se hicieron eco sobre esta situación, ni confirmaron un supuesto casamiento.