Se conoció el nombre, la fecha de nacimiento de la hija de Lady Gaga y, también, algunas imágenes de la familia.

Se conoció el nombre de la hija de Lady Gaga: en qué está inspirado y todos los detalles del nacimiento

Lady Gaga y Michael Polansky se convirtieron en padres de su primera hija y, varios meses después del nacimiento, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la bebé. La cantante había elegido mantener esta etapa de su vida lejos de la exposición pública, pero recientemente trascendieron imágenes y datos vinculados con la pequeña.

De acuerdo con información publicada por TMZ a partir de un certificado de nacimiento, la hija de la pareja se llama Rose Bean Polansky y nació el 9 de junio de 2026 en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. Según consta en el documento, el nacimiento se produjo a las 23:19 .

La maternidad de Lady Gaga había trascendido luego de que la artista fuera fotografiada junto a Michael Polansky mientras paseaban por el norte de California. En esas imágenes , la cantante llevaba a la bebé en brazos. Hasta ese momento, la pareja no había revelado públicamente el sexo de la niña ni había dado a conocer su nombre.

Qué significaría el nombre de la hija de Lady Gaga

Aunque Lady Gaga y Michael Polansky no explicaron públicamente por qué eligieron el nombre Rose Bean, algunas versiones comenzaron a relacionarlo con diferentes momentos de la trayectoria artística de la cantante. Según fuentes citadas por PEOPLE, Rose podría estar inspirado en “La Vie En Rose”, la reconocida canción que Gaga interpretó en A Star Is Born. Además, la artista lleva tatuada una rosa en su espalda, vinculada con aquella interpretación.

En el caso de Bean, algunas versiones lo relacionan con el cantante y activista Carl Bean. Su historia habría servido de inspiración para “Born This Way”, uno de los grandes éxitos de Lady Gaga. De todos modos, ninguno de estos significados fue confirmado públicamente por la cantante ni por Polansky. Por ese motivo, se trata de posibles referencias vinculadas con la carrera de Gaga y no de una explicación oficial sobre la elección del nombre.

Lady Gaga y Michael Polansky, padres por primera vez

Lady Gaga tiene 40 años y Michael Polansky, 42. La pareja mantiene una relación desde hace varios años y está comprometida desde 2024. Desde el comienzo de la maternidad, ambos optaron por preservar la intimidad de su hija y mantuvieron en reserva buena parte de la información relacionada con su nacimiento. Recién meses después comenzaron a trascender imágenes de la familia y datos oficiales sobre la primera hija de la cantante.