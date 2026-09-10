Mauro Icardi tendría un nuevo destino que no estaba en el radar de nadie

El delantero del Galatasaray sonó en el mercado de pases para varios equipos en Europa e incluso en América.

Mauro Icardi atraviesa semanas decisivas para definir dónde continuará su carrera profesional. El delantero argentino tiene sobre la mesa propuestas de distintos clubes europeos y, entre las opciones que tomaron fuerza en las últimas horas, aparecen dos instituciones de la liga griega .

La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez , quien señaló que el futuro del atacante también podría estar acompañado por un nuevo traslado familiar. María Eugenia “China” Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio , se prepararían para instalarse junto al futbolista en el país que finalmente elija.

Icardi viene de regresar a la Argentina después de pasar casi un año en Turquía , donde vistió la camiseta del Galatasaray . Ahora, el Olympiacos y el PAOK Salonica figuran entre los clubes interesados en contratarlo.

Olympiacos atraviesa una buena campaña en el fútbol griego, marcha tercero en el torneo local y además tiene presencia internacional. PAOK, por su parte, no posee el mismo peso institucional, aunque cuenta con una estructura económica importante y un plantel competitivo.

De todos modos, Grecia no sería la única alternativa. Italia también aparece en el mapa y entre los nombres mencionados se encuentran Lazio y Parma, dos equipos que podrían convertirse en opciones para el atacante argentino.

También apareció el interés del Everton

Mientras se multiplican las versiones sobre el próximo destino de Icardi, desde Inglaterra surgió otra posibilidad. El periodista Germán García Grova informó que el delantero fue ofrecido formalmente al Everton.

El conjunto de Liverpool terminó el mercado de pases sin incorporar a un atacante de referencia después de las salidas de Iliman Ndiaye y Beto y de que no prosperara la negociación por Folarin Balogun.

En la actualidad, el francés Thierno Barry, de 23 años, es uno de los principales nombres ofensivos de la plantilla. En la última temporada, el atacante convirtió apenas cinco goles.

En ese contexto, el exdirector ejecutivo del Everton, Keith Wyness, había considerado que el dinero obtenido por las ventas podía ser utilizado para intentar contratar a Icardi.

“Mauro Icardi es una telenovela andante, pero podría funcionar”, había señalado Wyness en Football Insider, al analizar la posibilidad de que el argentino llegara al club inglés.

Icardi tiene margen para esperar

Una de las particularidades de la situación del delantero es que actualmente se encuentra sin club, por lo que no está condicionado por las fechas habituales del mercado de transferencias. Al ser agente libre, puede incorporarse a una institución aun después del cierre de la ventana de pases.

Su representante, Letterio Pino, explicó que esa circunstancia le permite al futbolista tomarse el tiempo necesario antes de elegir su próximo destino.

“El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, explicó el agente.

En las últimas semanas, Lazio había avanzado en una negociación concreta. El club italiano realizó inicialmente una propuesta de 2,5 millones de euros por una temporada y luego elevó la oferta a un vínculo por dos años, con un salario de tres millones de euros anuales.

Sin embargo, desde el entorno del jugador decidieron ponerle un freno a las conversaciones. Pino reconoció que existió contacto con el director deportivo de Lazio, Angelo Fabiani, aunque optaron por esperar antes de avanzar.

“Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos, esperemos un momento, paremos”, contó el representante.

Elche también preguntó por el delantero

Otra institución que consultó por la situación de Icardi fue Elche, actualmente en la segunda división española y propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik. Por ahora, ese contacto se encuentra en una instancia inicial y no hubo avances significativos.

El delantero cerró su etapa en Galatasaray con números destacados: marcó 77 goles y entregó 25 asistencias en 134 partidos, además de conquistar seis títulos de liga.

Ese rendimiento mantiene vigente el interés de diferentes clubes europeos, pese a que Icardi ya tiene 33 años.

River, no

El futuro del atacante también había sido vinculado con el fútbol argentino. River fue mencionado como uno de los posibles destinos, aunque esa alternativa quedó descartada.

De acuerdo con el periodista Hernán Castillo, la dirigencia del club de Núñez buscó otro perfil para reforzar el ataque y terminó avanzando con las incorporaciones de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Así, mientras define su próximo paso, Icardi mantiene abiertas distintas alternativas en Europa. Grecia, Italia e Inglaterra aparecen actualmente entre los posibles destinos de un delantero que todavía tiene margen para elegir dónde continuará su carrera.