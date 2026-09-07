Una tarotista analizó las fotos de Wanda Nara, ¿haciendo brujería?: esto es lo que representarían

Wanda Nara volvió a generar repercusión en redes sociales después de compartir una serie de enigmáticas stories de Instagram . Las publicaciones, realizadas el jueves por la noche, mostraron una particular puesta en escena repleta de objetos y símbolos que rápidamente despertaron todo tipo de especulaciones. Este domingo, en Infama, una especialista fue consultada sobre el supuesto significado detrás de las imágenes.

En las fotografías se puede observar a Wanda parada frente a una mesa y vestida con un blazer de cuero negro . Sobre la superficie aparecen diferentes elementos: velas encendidas , rosas rojas , collares de perlas , cadenas doradas , copas , una figura de caballo y un carretel de hilo rojo .

Sin embargo, hubo un objeto que concentró especialmente las miradas: una camiseta naranja y bordó del Galatasaray , el club turco en el que jugó Mauro Icardi . La prenda fue colocada prácticamente en el centro de la escena, junto a una de las velas. Además, el aspecto surrealista de las imágenes llevó a muchos usuarios a considerar que podrían haber sido creadas o intervenidas mediante inteligencia artificial.

¿Limpieza energética? Qué explicó una médium sobre Wanda Nara

Ante el misterio, Marcela Tauro y su equipo recurrieron este domingo a una médium para intentar interpretar el mensaje de Wanda. La especialista sostuvo que las imágenes representarían “una limpieza fuerte que está relacionada con un trabajo que le hizo la China a Wanda”. Luego agregó: “Ella está limpiando un trabajo de familia”.

La vidente también explicó el supuesto significado de algunos de los objetos que aparecen en las stories: “Lo veo a través de la clarividencia, a través las velas…. Visualizo la intención de la China de perjudicarla a Wanda en lo laboral y de desunir a la familia, es decir que las nenas tengan problemas con ella. El caballo es la energía, el hilo rojo tiene que ver con la China. Las perlas tienen que ver con el glamour de Wanda”, expresó. En esa línea, justificó la publicación de las imágenes con una contundente interpretación: “Es una buena manera de decirle a la otra persona que sabe lo que le hicieron”.

La actualidad de Mauro Icardi

La médium también vinculó la escena con Mauro Icardi y aseguró: “Hay que entender que hay un trabajo de amarre y por eso Mauro estuvo tan alterado”. Además, sostuvo que el futbolista “no conseguirá un club” en el futuro cercano. Finalmente, la especialista interpretó que Wanda habría realizado un ritual con la intención de favorecer “el regreso de Mauro Icardi” al hogar familiar. Esta versión coincide con los dichos de Nora Colosimo, quien el jueves había hecho referencia a una posibilidad similar durante su participación en LAM.