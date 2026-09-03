MasterChef Celebrity: la lista de famosos confirmada para la próxima temporada.

Desde Telefe comienzan a presentar poco a poco de manera oficial a sus participantes de la próxima temporada.

Se viene una nueva temporada de MasterChef Celebrity y desde los trabajos de preproducción ya comenzó a tomar forma luego de que Telefe confirmara a Wanda Nara como conductora por una temporada más y anunciara cambios en el jurado.

La principal novedad fue la salida de Donato de Santis , quien había señalado que sentía que había cumplido “un ciclo” tras la edición que ganó Ian Lucas. Su lugar será ocupado por Maru Botana , quien ya había participado del programa como invitada. De esta manera, el jurado quedará integrado por la famosa pastelera, Damián Betular y Germán Martitegui .

Tras el anuncio de como quedó conformado el nuevo jurado, a través de la cuenta oficial de MasterChef Celebrity , también comenzaron a difundirse los nombres de las figuras que formarán parte de la competencia esta próxima temporada.

Hasta el momento, son ocho los famosos confirmados: L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rosselló, Edith Hermida y Karina Mazzocco. Entre ellos habrá figuras vinculadas al espectáculo, el periodismo, el entretenimiento y las redes sociales, con perfiles diferentes para afrontar el desafío de la cocina televisiva. Cabe aclarar que Pablo Giralt y Gime Accardi también fueron confirmados como nuevos participantes, pero aún el canal de las pelotas no hizo el anuncio oficial de ambas contrataciones.

L-Gante será uno de los nombres de mayor repercusión por su vínculo previo con Wanda Nara. Luck Ra, en tanto, regresará al formato después de haber participado como invitado para ayudar a La Joaqui durante la temporada anterior.

Lizy Tagliani reconoció que sus conocimientos culinarios son limitados: “Estoy muy, pero muy contenta. No sé cocinar mucho, solo lo básico: hacer guisos, fideos con manteca y salchichas. Pero voy a aprender”. Grego Rosselló también admitió sus dificultades: “Soy horrible en la cocina, no sé hacer un huevo revuelto, pero estoy estudiando todos los días”. Por su parte, Karina Mazzocco celebró su incorporación con una frase que anticipó el desafío: “¡Luz, cámara, a cocinar!”. La producción buscará combinar competencia, humor y figuras reconocidas en el prime time de Telefe.

Karina Mazzocco tendrá su regreso a la televisión a través de Masterchef

Desde que el programa que conducía por América TV llegó a su fin, A la tarde, Karina Mazzocco no volvió a trabajar en televisión. Lo más cercano fueron las grabaciones de la cena con Mirtha Legrand, a quién le auguró su regreso, incluso al mundo de la ficción.

Lo cierto es que después de estar al frente durante cinco años en el programa vespertino, la conductora no volvió a dar señales de nuevos proyectos ni de cambios de programas, pero según informó Laura Ubfal en su portal, su nuevo paso será ser una de las cocineras de MasterChef Celebrity por Telefe.

Según informó la periodista, muy pronto el elenco de famosos que integran Luck Ra, L Gante, Juli Poggio, China Ansa, Lizzy Tagliani, Pablo Giralt y Gime Accardi, entre otros, estarán haciendo las fotos y videos para prensa y promociones del reality y ya hay varios de ellos tomando cursos de cocina gourmet para deslumbrar en el reality. Ahora, Karina Mazzocco se sumará a esta lista de celebrities que se preparan con todo para armar este nuevo elenco televisivo.

No se conocen los méritos culinarios de la conductora, pero en su momento fue jurado invitada a “El gran premio de la cocina” y contó que durante la pandemia descubrió su arte en las ollas y las sartenes de Telefe.