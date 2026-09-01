La echaron de América TV pero ahora vuelve a la tele: Karina Mazzocco y su nuevo proyecto

La echaron de America TV pero ahora vuelve a la tele: Karina Mazzocco y su nuevo proyecto.

Desde que el programa que conducía por América TV llegó a su fin, A la tarde, Karina Mazzocco no volvió a trabajar en televisión. Lo más cercano fueron las grabaciones de la cena con Mirtha Legrand, a quién le auguró su regreso, incluso al mundo de la ficción.

Lo cierto es que después de estar al frente durante cinco años en el programa vespertino, la conductora no volvió a dar señales de nuevos proyectos ni de cambios de programas, pero según informó Laura Ubfal en su portal, su nuevo paso será ser una de las cocineras de MasterChef Celebrity por Telefe .

Según informó Laura Ubfal , muy pronto el elenco de famosos que integran Luck Ra, L Gante, Juli Poggio, China Ansa, Lizzy Tagliani, Pablo Giralt y Gime Accardi, entre otros, estarán haciendo las fotos y videos para prensa y promociones del reality y ya hay varios de ellos tomando cursos de cocina gourmet para deslumbrar en el reality. Ahora, Karina Mazzocco se sumará a esta lista de celebrities que se preparan con todo para armar este nuevo elenco televisivo.

No se conocen los méritos culinarios de la conductora, pero en su momento fue jurado invitada a “El gran premio de la cocina” y contó que durante la pandemia descubrió su arte en las ollas y las sartenes de Telefe.

La controversial teoría de Fernanda Iglesias acerca de por qué Karina Mazzocco quedó afuera de América TV

La abrupta salida de Karina Mazzocco de América TV generó comentarios y debate y, en ese sentido, la panelista Fernanda Iglesias reveló en Puro Show una teoría bomba sobre los motivos del escándalo.

Mientras el panel de Puro Show debatía sobre los cambios en la programación del canal y los rumores alrededor del futuro laboral de la conductora, Iglesias dejó entrever que, según su visión, detrás de la decisión habría motivos mucho más profundos que cuestiones de rating o programación. “Para mí también pasa algo con Karina Mazzocco, no nos desviemos”, comenzó diciendo la periodista en medio de la discusión. “Para mí es algo sexual”, disparó.

La controversial teoría de Fernanda Iglesias acerca de por qué Karina Mazzocco quedó afuera de América TV.

La afirmación provocó una inmediata reacción de Pampito, quien intentó frenar la especulación al aire. “Chicos, perdón, no digamos barbaridades por favor”, dijo. Sin embargo, Fernanda Iglesias insistió con su postura y defendió su comentario pese a no presentar pruebas concretas. “¿Por qué es una barbaridad? No tengo pruebas, es algo que pienso yo”, respondió.

En ese momento, los conductores volvieron a cuestionarla por el alcance de sus declaraciones. “¿Qué argumento tenés?”, le preguntó Matías Vázquez, buscando entender en qué basaba su teoría. Lejos de retroceder, Iglesias sostuvo que situaciones similares “pasan en los canales” y deslizó que, a su entender, había cuestiones que no se estaban diciendo públicamente. “Nos hacemos los giles. El programa no estaba funcionando, sí, pero pasan estas cosas en los canales”, expresó.