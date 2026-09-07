Espectáculos La Mañana Turco Naim Dura confesión del El Turco Naim tras separarse de Emilia Attias: "No sabía ni vestirme"

El actor abrió su corazón en PH, Podemos Hablar y contó cómo afrontó la separación de la actriz tras casi 19 años de relación. El video. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







Dura confesión del El Turco Naim tras separarse de Emilia Attias: "No sabía ni vestirme"

En mayo de 2024 el mundo del espectáculo se vio sorprendido por el final de una pareja reconocida en el ambiente y que llevaba casi 19 años de relación: Emilia Attias y el Turco Naím, decidieron separarse tras años de mantener codo a codo una familia conformada e integrada también por Gina, la hija que tuvieron en común. Este fue un camino complejo para el actor que tuvo que afrontar un camino de soledad ante la costumbre de vivir acompañado por la actriz.

Este sábado, en su participación en el programa PH, Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, habló sobre cómo fue el proceso para afrontar el proceso. “Es lindo estar en pareja... Cuando uno está casado magnifica la soltería. Decís: ‘Esa gente vive en Mónaco’. Y después te das cuenta de que, cuando te quedás solo, ya no es Mónaco, es Berazategui”, dijo en su relato que mezcló sinceridad y broma.

En su relato, contó detalles sobre aspectos puntuales en los que sintió el efecto de su ausencia: “Yo no sabía ni vestirme. Me vestía y decía: ‘¿Estará bien como estoy vestido?’, y preguntaba y no había nadie a quien preguntarle. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba”. Luego, dejó en claro: “Demasiado dependiente...".