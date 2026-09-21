Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, falleció a los 27 años: qué se sabe

Quien falleció era el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Aun con causas sin determinar.

Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber , murió a los 27 años. El joven falleció el domingo 20 de septiembre mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según los registros del Médico Forense del condado de Los Ángeles. La noticia fue informada inicialmente por TMZ y posteriormente confirmada por la familia.

Hasta el momento, no se conoció la causa de muerte y la autopsia todavía no había concluido. Las autoridades tampoco difundieron detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento. A través de un representante, la familia de Presley pidió privacidad frente al difícil momento que atraviesa: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Nacido en Beverly Hills, California, en 1999, Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de Kaia Gerber , quien también desarrolló una carrera como modelo y actriz. Presley comenzó a trabajar en el mundo de la moda cuando tenía apenas 15 años , después de firmar con IMG Models . Su debut sobre una pasarela llegó en 2016, cuando participó de un desfile de Moschino.

Más adelante, formó parte de campañas y producciones para reconocidas firmas internacionales, entre ellas Calvin Klein y Dolce & Gabbana. En 2018, además, protagonizó junto a su madre una recreación del histórico comercial de Pepsi que Cindy Crawford había realizado en 1992, una aparición que volvió a poner a ambos frente a las cámaras.

Sus problemas de salud mental y adicciones

Durante los últimos años, Presley Gerber había hablado públicamente sobre sus dificultades vinculadas con la salud mental y el abuso de sustancias. En el podcast Studio 22, explicó parte de su experiencia y manifestó su intención de utilizarla para ayudar a otras personas: “Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer ”, dijo.

“(La salud mental) es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas”, continuó Presley. “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios”.

En ese mismo sentido, agregó: “He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí”. Gerber también había comenzado a publicar contenidos relacionados con su recuperación. En sus redes sociales compartía los llamados “Lunes de Salud Mental”, donde hablaba de sus experiencias y de diferentes herramientas para afrontar situaciones complejas.

Los antecedentes que habían generado preocupación

En diciembre de 2019, Presley fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, recibió una condena que incluyó tres años de libertad condicional y la obligación de completar un programa relacionado con conducción bajo los efectos del alcohol. En 2020 también llamó la atención por tatuarse en el rostro la palabra "MISUNDERSTOOD" (malinterpretado), aunque un año más tarde decidió eliminarlo.

Con el paso del tiempo, su exposición pública estuvo cada vez más vinculada a su proceso personal de recuperación. En 2024 publicó videos en los que relataba su experiencia en grupos de recuperación y hablaba sobre la posibilidad de encontrar puntos en común con otras personas. En julio de 2025, compartió otro contenido relacionado con la incorporación de hábitos saludables, entre ellos la práctica deportiva. Más tarde, en una publicación que posteriormente eliminó, se refirió a distintos medicamentos depresores que tomaba para tratar sus "ataques de pánico".

La muerte de Presley Gerber, a los 27 años, vuelve a poner el foco sobre la historia personal de un joven que, además de haber crecido dentro de una de las familias más reconocidas de la industria de la moda, había decidido hablar públicamente sobre sus dificultades y su proceso de recuperación. Por el momento, su familia pidió privacidad mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento.