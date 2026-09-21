Así suena la primera canción de la nueva banda de Popstars

El productor musical presentó el primer tema de la próxima banda y generó emoción en las 33 participantes. Hubo llanto, baile y 3 nuevas eliminadas.

Popstars tiene su nueva canción original de la próxima banda pop y se presentó oficialmente este domingo. BYE, BYE, BYE se titula el tema que bailaron las participantes que siguen en carrera en el programa de Telefe.

Fernando López Rossi, productor musical de Popstars, se presentó junto a Nico Vázquez, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García para comunicar la gran noticia sobre que tenían un regalo importante de Afo Verde, presidente de Sony Latin que será el motor de la banda.

“Hoy vamos a presentar la primera canción de la banda”, anunció Fer, lo que causó gritos de las 33 chicas que quedaban en competencia al inicio del programa. Acto seguido, Analía González , directora coreográfica de Popstars, se sumó y les indicó a las participantes que iban a tener que hacer la rutina de baile que repetirán a futuro en la banda.

Las chicas escucharon la canción, algunas lloraron de emoción y fueron notificadas que tenían una hora y media para preparar la coreografía en grupos. “Estamos muy emocionados acá llorando como si fuésemos sus tíos. Es porque las vemos cada día más popstars y escuchando la canción, pensamos el baile y las vemos a ustedes”, les dijo Nicki antes de que se vayan a la sala de ensayo.

Separadas en grupos, las 33 participantes bailaron al ritmo de la nueva canción y el jurado eliminó a tres de ellas: María de los Ángeles Mattarolo, Tamara Gutiérrez Rosales y Sofía Hernández.

Las 30 chicas que siguen en Popstars