Tristeza: una ex estrella de Disney sufrió una brutal lesión cerebral

Debby Ryan , reconocida por sus papeles en Disney Channel , reveló que sufrió una lesión cerebral que cambió su vida y que la obligó a permanecer alejada de sus actividades durante aproximadamente seis meses. La actriz contó que después del episodio realizó otros seis meses de rehabilitación neurológica y que, pese a distintos tratamientos, algunas de las secuelas permanecieron . Su testimonio surgió durante una entrevista en Mythical Kitchen’s Last Meals, donde también habló de sus años de lucha contra las migrañas.

“Hace unos años sufrí una lesión cerebral bastante grave que me cambió la vida, y estuve incapacitada durante unos seis meses . Fui a rehabilitación neurológica durante otros seis meses”, relató la artista. Según explicó, el episodio estuvo relacionado con su quinta conmoción cerebral y ocurrió después de años de convivir con fuertes migrañas. La intérprete señaló que la lesión incluyó un período de temblores sostenidos durante más de un minuto y marcó un antes y un después en su vida.

La actriz describió su situación como la diferencia entre la “Debby anterior al incidente” y la “Debby posterior al incidente” . Después de la lesión, algunos síntomas continuaron empeorando y recurrió a lo que definió como un “tratamiento de ciencia alternativa” para intentar recuperarse. Sin embargo, reconoció que el proceso no permitió recuperar completamente todas sus capacidades: “Hay algunas cosas que simplemente no volvieron”.

Debby Ryan, the former Disney Channel star and "Jessie" actor, suffered a “life-altering brain injury a few years ago” after multiple concussions.



"I was out of commission for like six months, and I went to this neurological rehab for like six months,” Ryan revealed, noting her… pic.twitter.com/H238TVA2tl — Variety (@Variety) September 17, 2026

Ryan explicó que actualmente se considera una “guerrera de la migraña” y que uno de sus principales problemas es la sensibilidad frente a los estímulos del entorno. La luz, los sonidos y la cantidad de información visual que recibe pueden resultarle especialmente difíciles de procesar. Incluso contó que en determinadas ocasiones puede pensar con mayor claridad cuando mantiene los ojos cerrados, debido a que reducir los estímulos visuales le permite concentrarse mejor.

“Muchas veces el mundo es muy ruidoso y demasiado brillante. Pasan muchas cosas a la vez. Después de la quinta conmoción cerebral, la lesión cerebral empeoró considerablemente las cosas”, explicó. También señaló que la información visual puede resultarle “muy molesta y estridente” y que ese exceso de estímulos terminó agravando significativamente sus migrañas. Según contó, su entorno cercano tuvo un papel fundamental durante el proceso, ya que sus familiares y amigos la ayudaron a mantener el vínculo con quien era antes del episodio mientras aceptaban los cambios que podían volverse permanentes.

Disney Channel alum Debby Ryan opened up about her "hellish" migraines after suffering a "life-altering brain injury" several years ago: "There are some things that just did not come back." https://t.co/blYnyzTyqC pic.twitter.com/LYmQG9Auh7 — E! News (@enews) September 17, 2026

Cuáles fueron los principales trabajos de Debby Ryan

La actriz alcanzó la fama entre el público juvenil a partir de su trabajo en Disney Channel. En 2008 comenzó a interpretar a Bailey Pickett en Zack y Cody: Gemelos a bordo, la serie protagonizada por Dylan y Cole Sprouse. Tres años después encabezó Jessie, donde interpretó a una joven que se muda a Nueva York para trabajar como niñera de una familia. La producción se extendió durante cuatro temporadas, entre 2011 y 2015, y tuvo 98 episodios. Posteriormente, Ryan continuó su carrera en cine y televisión, con participaciones como protagonista de Insatiable y otros proyectos.