Disney+ anunció oficialmente el reality de Wanda Nara: el gracioso clip para confirmarlo.

Confirmado: Wanda Nara tendrá su propio reality en Disney+ , del cual participarán varias figuras invitadas. El proyecto se grabará en los próximos meses entre Italia, Argentina y Uruguay, y pese a que aún no tiene fecha de estreno, la plataforma compartió un breve adelanto.

"Lo querías, lo tenés. El reality de Wanda muy pronto en Disney Plus", escribieron en las redes sociales, acompañado de un clip que ya se encuentra girando en la internet.

En el video se la puede ver a Wanda Nara a punto de firmar un contrato, pero como la lapicera no funcionaba, escribió su nombre con un labial de su marca de cosméticos. Hasta el momento se desconocen los detalles del reality, pero con la modelo y conductora como protagonista promete ser explosivo.

"En un tono íntimo y revelador, Wanda abrirá las puertas de su mundo privado para mostrar facetas nunca antes vistas de sus roles como madre, figura mediática y mujer de negocios", anunciaron desde Disney+.

El docu-reality recorrerá la vida de la mediática desde sus inicios hasta convertirse en una super estrella que "demostró una habilidad única para mezclar glamour, drama y estrategia en una narrativa que cautiva al público desde hace décadas".

Wanda Nara contó lo que hizo con las fotos hot que le mandaba a Mauro Icardi "por miedo a que se filtren"

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena después de abrir una caja de preguntas en Instagram y responder sin filtros algunas de las consultas que le hicieron sus seguidores. Entre cuestiones relacionadas con su familia, sus próximos proyectos y su carrera artística, la conductora sorprendió al contar qué decisión tomó con las fotos hot que en el pasado le enviaba a Mauro Icardi.

La respuesta que rápidamente concentró la atención fue la relacionada con el contenido íntimo que alguna vez intercambió con su expareja. Frente a una pregunta sobre las fotos hot que tenía en su celular, Wanda contó que decidió anticiparse a una posible filtración y encontró una manera de monetizar ese material: "Hace tiempo subí a Only todas las fotos hots que le mandaba a mi ex", contó.

Luego explicó cuál fue el motivo detrás de esa determinación: "por miedo a que se filtren preferí anticiparme y hacerlas dinero". Además, lejos de dejar la declaración solamente en palabras, Wanda acompañó la historia con un enlace para acceder a su cuenta personal de la plataforma para adultos.

La confesión generó una inmediata repercusión entre sus seguidores y provocó todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunas de las reacciones que circularon fueron: "Esta claro que Wanda no da puntada sin hilo", "Sabe monetizar casi todo en su vida" y "Admirable estrategia de marketing".