El sitio especializado, TMZ , filtró quiénes son los principales candidatos para animar uno de los shows más famosos del mundo.

Quiénes son los dos artistas que se presentarían en el show de medio tiempo del Super Bowl de 2027.

El medio internacional especializado en chimentos de la farándula y espectáculos, TMZ , sorprendió al revelar que Justin Bieber y Harry Styles están encabezando la lista de candidatos para presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl LXI a celebrarse en 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

La compañía Roc Nation, bajo el mando de Jay-Z, está trabajando junto a la NFL en la selección y producción musical del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI , y los artistas de pop estarían como las opciones favoritas.

Sin embargo, el medio internacional TMZ aclaró que esto no fue confirmado e incluso aseguró que Justin Bieber y Harry Styles no recibieron una propuesta formal aún. Recordemos que usualmente se confirma al artista principal del show durante septiembre, por lo que podría anunciarse en las próximas semanas.

Harry Styles anunció el jueves las fechas de su gira Together, Together Tour de 2027 para estadios en 12 ciudades de Norteamérica y Europa. El ex One Direction ofrecerá 25 conciertos el próximo año, con cada parada de la gira siendo un doblete de dos noches, con la excepción de tres shows finales en Londres.

Las preventas y las ventas generales se realizarán de forma escalonada a lo largo de varios días a mediados de septiembre. Para las seis fechas en Norteamérica, la venta general comenzará el próximo miércoles a las 9:00 a. m. hora local. La preventa para titulares de tarjetas American Express comienza el lunes.

Los mejores y peores vestidos en la alfombra roja de los premios Emmy 2026

Los premios Emmy tuvieron una nueva edición este lunes con una fuerte presencia de celebridades que se llevaron las miradas con looks imponentes que fueron destacados por fotógrafos que presenciaron la alfombra roja.

El Peacock Teather de Los Ángeles fue el escenario de la 78.ª edición donde se hicieron presente distintos actores, guionistas y productores del mundo cinematográfico, entre otros. Desde Nicole Kidman, pasando por Selena Gómez que mostró un vestido dorado, Macaulay Culkin, luciendo un look 'total white' cortado con zapatos negros, Colman Domingo, que se llevó aplausos con un traje marrón claro, que mostró solapas amplias, camisa negra y corbata fucsia.

Las diferentes looks en fotos