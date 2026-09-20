El polémico nombre del nuevo programa de Nicolás Repetto que va a dar que hablar

Nicolás Repetto confirmó su regreso a la televisión después de ocho años alejado de la pantalla. El histórico conductor le respondió a Juan Etchegoyen con un contundente mensaje y despejó las dudas sobre el proyecto que prepara junto a Kuarzo para El Trece . El ciclo se estrenará en enero y ocupará una franja central del entretenimiento nocturno del canal.

El programa se emitirá de lunes a viernes a las 21.15 y comenzará durante el verano, en coincidencia con las vacaciones habituales de Guido Kaczka . En ese período, el histórico presentador ocupará temporalmente ese espacio, mientras que Mario Pergolini retomaría Otro día perdido entre marzo y abril. De esta manera, el regreso del conductor se suma a los movimientos que la señal pergeña para renovar su programación durante los próximos meses.

La principal novedad pasa por el nombre elegido para el ciclo: Clink Clank. Según explicó Etchegoyen, la denominación podría generar repercusiones porque recuerda a una expresión que utiliza habitualmente el periodista Juan Pablo Varsky , cuyo programa de streaming se llama Clank. “Creo que va a molestar a un periodista el nombre, porque hay uno que la dice todo el tiempo, es su sello”, señaló el periodista al revelar el dato.

El regreso estará vinculado al formato de entretenimiento que convirtió a Repetto en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Será un programa de juegos con invitados famosos y participantes desconocidos que tengan distintas habilidades, además de humoristas y cantantes. La producción ya realizó un extenso casting y las grabaciones comenzarán en noviembre, con el objetivo de tener los primeros programas listos para el estreno de enero.

Dia y horario confirmado para el regreso de Nico Repetto a la tv.



Contó @JuanEtchegoyen (en #Infobae), que el conductor volverá en enero y ocupará el horario de "#EsMiSueño". pic.twitter.com/5jHXjtv1gQ — foromedios (@forofms) September 18, 2026

La propuesta buscará recuperar algunos elementos de ciclos anteriores del conductor, como Nico y Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre, aunque con una estructura adaptada a la televisión actual. El proyecto surgió después de varias semanas de negociaciones entre Repetto, Kuarzo y El Trece. En agosto, cuando todavía no había una confirmación definitiva, el propio conductor había reconocido que estaba conversando con la productora y el canal.

Cuándo fue la última vez que Nicolás Repetto trabajó en televisión

El último trabajo televisivo de Nico había sido en 2018, cuando estuvo al frente del noticiero del mediodía de Telefe. Antes de esa experiencia, había construido buena parte de su trayectoria con formatos de entretenimiento como Fax, Sábado Bus y Nico. Su regreso, por lo tanto, significará el retorno a un género con el que desarrolló algunos de los principales ciclos de su carrera.

La vuelta también se produce en un contexto de cambios dentro de El Trece. Adrián Suar había reconocido semanas atrás que quería incorporar nuevamente al animador al canal y confirmó que mantenía conversaciones con él para desarrollar un programa de juegos. Ahora, con el nombre, el horario y la fecha de estreno definidos, el proyecto quedó encaminado para convertirse en una de las novedades de la programación del próximo verano.