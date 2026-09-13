Telefe quiere a Marley para el regreso de un famoso formato: los detalles

El conductor tendría todo arreglado para realizar un viejo ciclo en el canal de las pelotas junto a Momi Giardina.

Telefe ya trabaja en su programación para 2027 y analiza recuperar uno de sus formatos de entretenimiento más recordados: el canal de las tres pelotas quiere que Marley y Momi Giardina sean la dupla al frente del regreso de Minuto para ganar, un ciclo de juegos que tuvo varias etapas en la pantalla y que podría volver después de cinco años.

De acuerdo con la información publicada, el presentador continúa contratado por la señal y recientemente grabó un piloto de Doble de riesgo. Sin embargo, tras evaluar ese proyecto, la señal habría decidido avanzar con el regreso del ciclo de entretenimiento . La intención sería comenzar las grabaciones en enero de 2027, aunque todavía resta resolver la disponibilidad de la humorista, quien tiene compromisos laborales con Luzu TV durante ese mes.

La elección de la dupla no sería casual. Marley y la conductora, comediante y exbailarina ya compartieron pantalla durante la última temporada de Por el mundo, cuando viajaron juntos a China . La experiencia tuvo buena repercusión por la química entre ambos y por el tono descontracturado de sus intervenciones. El programa llegó a marcar un pico de 12,4 puntos durante aquella emisión, mientras Telefe se mantuvo al frente de la competencia.

La incorporación de Momi a un formato de estas características significaría profundizar su desembarco en la televisión abierta después de consolidarse como una de las figuras de Luzu TV. Su participación junto al animador le permitió mostrarse ante una audiencia diferente y exhibir una faceta ligada al humor y al entretenimiento. Durante su viaje por China, incluso realizó móviles para el streaming y generó distintos contenidos que tuvieron repercusión en redes sociales.

#LosProfesionalesConFlor | Marley rompió el silencio sobre su nuevo proyecto con Momi Giardina



El conductor dio detalles del programa que encara junto a la humorista en el streaming de Luzu



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Cómo es Minuto para Ganar, un ciclo conocido

Minuto para ganar es la versión argentina de Minute to Win It, un formato internacional basado en desafíos sencillos que los participantes deben completar en apenas un minuto utilizando objetos cotidianos. El programa combina habilidad, coordinación y velocidad, con diferentes niveles de dificultad y un sistema de vidas que permite avanzar mientras se superan las pruebas. La propuesta apunta tanto a la competencia como al entretenimiento familiar.

El ciclo tuvo a Marley como conductor en sus distintas etapas y se convirtió en uno de los formatos asociados a su trayectoria en Telefe. La primera etapa local se emitió entre 2011 y 2013 y luego tuvo nuevos regresos, entre ellos el de 2019 y una última edición que llegó a la pantalla en 2021. En 2019, la señal volvió a apostar por el programa después de sus primeras temporadas y sumó a Noelia Marzol como compañera del conductor.

El eventual regreso también se inscribe en una estrategia más amplia de Telefe para renovar su grilla de cara al próximo año. El canal prepara además el retorno de Got Talent Argentina y busca encontrar propuestas capaces de recuperar audiencia en una programación que durante 2026 atravesó distintos movimientos. En ese escenario, recuperar un formato conocido y probado puede funcionar como una apuesta de bajo riesgo, especialmente con un conductor identificado con el género.