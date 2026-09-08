La decisión que tomaría Telefe por el bajo rating de Popstars

El reality que busca a la banda pop argentina no tiene los mejores números en materia de rating y hay alarma en el canal. En paralelo, hay fuertes denuncias contra el certamen.

El regreso de Popstars generó mucha expectativa en el público ya que se dio en el marco de los 25 años de la primera edición que dio origen a Bandana y, un año después, a Mambrú. Sin embargo, la fiebre por la vuelta del reality decayó con el correr de las horas y los números en materia de rating no fueron ni son los esperados.

El debut tuvo una marca máxima de 11.9 puntos, y con el correr de los días fue perdiendo público alcanzando un número preocupante para las autoridades de Telefe cuando observaron que en las últimas semanas cayó a 6.8 quedando apenas a 0.3 puntos por encima de Es mi sueño (El Trece).

Además, el reality atraviesa denuncias de participantes que no pasaron de ronda y cuestionaron a Martín Cirio quien cumple el rol de “coach espiritual”, una función que, según Sofía Hernández, una de las últimas expulsadas, no se correspondió con la forma en que se dirigía a las participantes.

Sofía explicó que su rechazo no se limitaba al personaje público de Cirio y que también estaba relacionado con comentarios que, según relató, les hacía a las concursantes. Al imitar una de esas intervenciones, dijo: “Ay, querida, no, pero si así vas a cantar, cantás horrible”.

En medio del bajo rating, las denuncias de las participantes sobre la dinámica del programa, Telefe estaría evaluando mover a Popstars a las 19 horas. Fue Paula Varela en Intrusos (América) que el espacio sería reemplazado por una edición nocturna de la novela extranjera Avenida Brasil. Hasta el momento, esta modificación no tuvo una confirmación oficial por parte de Telefe.