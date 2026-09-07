Los hermanos Gallagher estuvieron presentes en la presentación del filme en el festival de Venecia.

Oasis presentó el documental que narra el regreso de la banda a los escenarios: cuándo se estrena en cines.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher , líderes de la banda de britpop Oasis , presentaron “Oasis: Don’t look back in anger” en la 83 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia , adonde llegaron al histórico Teatro Lido en su primera aparición pública juntos en más de 25 años.

Los músicos posaron junto al guionista Steven Knight y los directores Dylan Southern y Will Lovelace, antes de la proyección del estreno mundial de la película en el Palazzo del Cinema.

El documental narra la gira de reunión Oasis Live ’25 , considerada uno de los regresos más esperados de la historia rock, y ofrece acceso a los ensayos, al backstage y al escenario de la banda. La propuesta reconstruye el fenómeno de la gira mundial con entradas agotadas y el impacto emocional que este regreso generó en el público de distintas generaciones alrededor del mundo.

Producida por Magna Studios y presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK, la película fue creada por Steven Knight, nominado al BAFTA y al Óscar por su trabajo en “Peaky Blinders” y “Mil golpes”, y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de “LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos” y “Nos vemos en el baño”.

Se trata de una producción originalmente concebida para Hulu que llegará a cines y salas el 10 de septiembre, antes de sumarse más adelante a Disney+.

Murió un histórico integrante de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras

Ricardo “Oveja” Stec, histórico tumbadorista de Los Palmeras, murió este viernes. El músico formó parte de la reconocida agrupación de cumbia santafesina entre 1988 y 1992, durante una etapa de intensa actividad musical y discográfica. La banda confirmó la noticia a través de sus redes sociales y lo despidió con un emotivo mensaje.

Stec se desempeñó como tumbadorista y fue parte de la sección de percusión de Los Palmeras durante cuatro años. En ese período compartió escenarios y formación con figuras históricas del grupo como Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Durante su permanencia en la agrupación participó en la grabación de varios trabajos discográficos. Entre ellos se encuentran “Loquito por ti” (1988), “Sus amigos” (1989), “Rumor de cumbia” (1990), “Chiquita pero buena” (1990) y “Boquita azucarada” (1991).

Además, Stec fue parte de los festejos por los 20 años de trayectoria de Los Palmeras, realizados en 1992, antes de finalizar su etapa como integrante de la banda. La agrupación confirmó la muerte del músico mediante una publicación en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde recordó los años compartidos y su aporte musical.

“Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo ‘Oveja’ Stec. Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras”. El mensaje estuvo acompañado por videos inéditos de Stec durante distintas presentaciones de la banda realizadas entre finales de la década de 1980 y comienzos de los años 90.