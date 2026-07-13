El mensaje de Liam Gallagher por el partido Argentina vs. Inglaterra: "Es duro amar a Argentina y..."

El reconocido cantante de la banda Oasis se expresó en X (ex Twitter) con un particular mensaje donde demostró su pasión por los argentinos. Qué dijo sobre la semifinal del certamen ecuménico.

Argentina genera sensaciones particulares en los amantes del fútbol: un fuerte deseo para que la selección caiga por ser el último campeón pero también las sensaciones de amor por lo que genera la figura de Lionel Messi a nivel mundial, considerado uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Sin embargo, en el mundo artístico, el público argentino es de los más queridos también en el mundo por el fervor que demuestran en cada presentación de artistas reconocidos.

En las últimas horas el reconocido Liam Gallagher , reconocido cantante de Oasis , fue claro en su opinión y dejó en claro que está en una encrucijada por el duelo de semifinales que protagonizarán Argentina-Inglaterra en la lucha por el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, confesó su pasión por los argentinos y contó cuál es su postura en torno al duelo marcado su nacionalidad.

En sus redes sociales, dejó en claro que tiene una opinión cruzada sobre sus sensaciones de cara al partido. “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, contó en sus redes sociales.

It’s tough out here loving Argentina and all its beautiful people but not wanting them to win — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 13, 2026

Sin embargo, tras la victoria ante Noruega había confesado: “Vamos a ganar este Mundial. No sé cómo, pero me da igual”. “Respeto a todos esos jugadores. El entrenador tiene que conseguirlo, LG”, soltó también.

"Vamos a mandar a dormir a Messi": la atrevida frase de un histórico inglés con la que provocó a la Selección

La Selección argentina tendrá un duelo histórico ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, con el aliciente de que será el primer enfrentamiento de Messi ante esa selección y detalles que entrelazan este duelo con el enfrentamiento que mantuvieron en México 1986 donde Maradona fue protagonista de dos golazos que quedaron grabados en la retina del hincha argentino.

El contexto histórico es particular y especial para el partido, y es por eso que desde ambas partes ya empezaron a palpitar el partido que tendrá lugar el próximo miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta. En las últimas horas, un exjugador del seleccionado inglés fue duro con sus palabras, provocando a Messi y la Selección argentina..

Quién fue el jugador que lanzó una frase explosiva contra Messi

“Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”. Quien lanzó esa frase explosiva fue Joe Cole, en el programa The Rest Is Football, lugar en el que es compañero de figuras como Gary Lineker, Micah Richards y Alan Shearer. “Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos", soltó reafirmando su postura.

SEÑORES.... ES DE MI AGRADO INFORMARLES... LO HICIERON, SI SI... BOQUEARON!!!!



Joe Cole, leyenda del futbol inglés aseguró que su selección vencerá a Argentina: "Vamos a mandar a dormir a Messi, les vamos a ganar, lo siento en mis huesos" pic.twitter.com/DAYjUWm4rw — ELNINE (@ElNineES) July 13, 2026

Ante eso, su compañero Richars le advirtió: “¡No digas eso". Por su parte Lineker, goleador del Mundial de México 86, se sumó a las palabras de Micah afirmando que "los argentinos son mañosos y son ganadores”, pero no logró que Cole de pasos atrás: “Sabemos que lo son”, insistió.