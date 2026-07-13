El mensaje de Lionel Messi tras el pase de Argentina a la semifinal del Mundial 2026

El astro rosarino hizo pública su emoción por haber conseguido el pase a las semifinales del certamen ecuménico.

Lionel Messi tiene la capacidad, junto a la Selección argentina , de eclipsar la atención del país con una gran presentación en el actual Mundial 2026 , certamen en el que disputará las semifinales ante Inglaterra . Desde los amantes del fútbol hasta incluso a aquellos que poco les interesa, ponen los ojos en el camino de la Scaloneta en el certamen ecuménico y el "the last dance" del astro rosarino.

Cada mensaje del '10' es de suma relevancia en el país e impacta en los fanáticos. Luego de ser una pieza fundamental para ganarle a Suiza y avanzar en el certamen, el astro rosarino lanzó un particular mensaje y se mostró alegre en las redes sociales por el resultado obtenido.

"Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! Vamos carajo", escribió Messi en su cuenta personal de Instagram, en un posteo que hasta este lunes sumó casi 11 millones de 'me gusta'.

Junto al breve escrito, sumó imágenes celebrando goles de la victoria, fragmentos del partido y momentos del precalentamiento donde compartió con sus compañeros.

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Qué dijo Celia, la mamá de Lionel Messi, sobre las predicciones de un vidente estadounidense

El furor por la selección argentina tras el pase a la semifinal no se detiene y las predicciones de cara al partido contra Inglaterra invaden las redes sociales. Sin embargo, este domingo, en Infama (América) pusieron al aire la visión de José Fuentes que logró la respuesta insólita de Celia Messi.

Mientras Fuentes analizaba el partido contra Suiza y vaticinó un gran futuro para Messi confirmando que alcanzará los 10 goles en esta Copa del Mundo. Y eso no fue todo ya que el hombre radicado en Nueva Jersey elogió al capitán rosarino y aseguró que Argentina está “preparada mentalmente para volver a ser bicampeón”.

Fue en ese momento que Karina Iavícoli frenó todo para sorprender al piso con el mensaje de Celia, la mamá de Messi, ante la predicción que dio el hombre que además es kinesiólogo y tiene un doctorado en nutrición molecular.

“Frenen todo… tenemos un mensaje chicos, Celia Messi, nos está viendo”, dijo la periodista y acto seguido leyó la inesperada respuesta. “Besos para todos. Elijo creer”, escribió.

Locura por el pase de Argentina a semis

Argentina es semifinalista del Mundial 2026 después de ganarle 3 a 1 a Suiza y todo el país salió a festejar por la madrugada. Con un partido sufrido y que costó, el resultado a favor se gritó y festejó en las calles de todo el país.

En Neuquén Capital, un amplio operativo policial se llevó adelante para que miles de hinchas puedan disfrutar de los festejos durante todo el mundial. Según reveló el Comisario Inspector Marcos Mazzone a LMNeuquén, aproximadamente más de 30 mil personas se congregaron en el epicentro del Monumento a San Martín.

El operativo, que contó con refuerzos debido al contexto nocturno para evitar incidentes, "se llevó con total normalidad con los refuerzos pertinentes en las áreas de cacheo", lo que facilitó todo el trabajo interno de los anillos de seguridad. Desde las 21 horas hasta las 5 de la madrugada, la Policía de Neuquén llevó adelante su labor.

Aunque seis personas fueron demoradas por disturbios, el comisario Mazzone explicó que no hubo personal policial herido ni daño en comercios como tampoco en móviles policiales. En general, los festejos por el triunfo de Argentina se llevó en un contexto de gran tranquilidad.