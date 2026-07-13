Sofi Martínez sorprendió con un video vintage de cuando era productora de Guido Kaczka

El inesperado video de Sofi Martínez que se volvió viral hace algunos días: así era su trabajo junto a Guido Kaczka como productora

Las redes sociales volvieron a demostrar su capacidad para rescatar momentos olvidados de la televisión argentina. En los últimos días, un antiguo video protagonizado por Sofi Martínez comenzó a circular nuevamente y sorprendió a miles de usuarios al mostrar una etapa muy distinta de la reconocida periodista deportiva, mucho antes de alcanzar la popularidad que hoy la acompaña.

El registro corresponde a una emisión del programa de TV "A Todo o Nada" , el ciclo que Guido Kaczka conducía por El Trece , y dejó al descubierto una faceta desconocida para gran parte del público. En aquel entonces, Sofi Martínez no estaba vinculada al periodismo deportivo frente a cámara, sino que formaba parte del equipo de producción del exitoso programa de entretenimientos.

La escena, emitida originalmente el 20 de febrero de 2013, muestra a una participante que llegó al estudio con dos artículos para vender: un termo y una matera. Lo que parecía una negociación más dentro del formato terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados por quienes hoy redescubrieron el video.

Mientras Guido Kaczka dialogaba con la participante, Sofi decidió involucrarse directamente en la conversación y tomó el control de la negociación. Con seguridad y mucha espontaneidad comenzó a discutir los valores de ambos productos, utilizando como referencia los precios que, según explicó, se manejaban en San Isidro en aquella época.

El primer objetivo fue el termo. La vendedora había comenzado pidiendo 450 pesos, pero Sofi Martinez logró convencerla de reducir el precio hasta 380 pesos, apelando a distintos argumentos sobre el valor de mercado del producto. Lejos de conformarse con ese resultado, inmediatamente pasó a negociar la matera. En ese caso, el precio inicial era de 350 pesos, aunque la entonces productora volvió a desplegar toda su capacidad de persuasión para conseguir una rebaja considerable.

Su propuesta fue cerrar la operación en 280 pesos, justificando que ese monto permitiría vender el producto rápidamente entre estudiantes de Ciudad Universitaria. Finalmente, la participante aceptó la oferta y el acuerdo terminó cerrándose en medio de un clima distendido. La reacción de Guido Kaczka fue uno de los aspectos más recordados de la secuencia. El conductor observó con sorpresa cómo Sofi conseguía rebajar ambos artículos y, una vez finalizada la negociación, celebró el resultado con un afectuoso abrazo que quedó registrado por las cámaras.

Aunque se trató de apenas unos minutos al aire, el fragmento terminó convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de esos recuerdos televisivos que vuelven a cobrar vida gracias a las redes sociales. Más de una década después de su emisión original, el video volvió a viralizarse y generó miles de reproducciones y comentarios.

El camino de Sofi Martinez en los medios de comunicación

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue el enorme contraste entre aquella joven integrante del equipo de producción y la profesional en la que se convirtió años después. Actualmente, Sofi Martínez es considerada una de las periodistas deportivas más importantes de la Argentina. Su crecimiento profesional la llevó a cubrir los eventos futbolísticos más importantes del mundo y consolidarse como una de las voces más respetadas del ambiente.

Su reconocimiento internacional alcanzó un punto muy alto durante el Mundial de Qatar 2022, cuando protagonizó uno de los momentos más recordados de la cobertura argentina. En aquella oportunidad, sus emotivas palabras dirigidas a Lionel Messi lograron conmover al capitán de la Selección argentina y rápidamente dieron la vuelta al mundo, transformándose en una escena inolvidable para los fanáticos del fútbol.

Precisamente por ese presente profesional, muchos usuarios manifestaron su sorpresa al descubrir o recordar que, antes de destacarse en el periodismo deportivo, Sofi Martínez ya mostraba una gran naturalidad frente a las cámaras, incluso desempeñando funciones completamente diferentes. El video también permitió apreciar algunas características que hoy siguen formando parte de su estilo: la espontaneidad, la seguridad para intervenir en situaciones inesperadas y la capacidad para desenvolverse con soltura delante del público.