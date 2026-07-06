Diego Leuco opinó sobre el gesto de Lionel Messi hacia Sofi Martínez

El conductor televisivo, expareja de la periodista deportiva, habló sobre las declaraciones de Messi para cortar de raíz la polémica en torno a ellos.

Lionel Messi tomó una importante decisión en torno a los rumores de un posible distanciamiento con la periodista deportiva Sofía Martínez , una figura que en más de una oportunidad fue envuelta en polémicas por supuestos encontronazos que no habrían existido. Luego del partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde, el capitán cortó de raíz los rumores con un gesto especial con el que respaldó a la periodista.

Ese momento, donde el jugador tomó la post apara calmar las críticas, dio la vuelta al mundo y fue tema de conversación en la sociedad. En las últimas horas quien se refirió al gesto que tuvo el capitán fue el conductor de La Peña de Morfi Diego Leuco , quien fue pareja de la protagonista de esta situación.

"El gesto que tuvo Messi con Sofi Martínez al final del partido cortó todas las boludeces que se dijeron", dijo el conductor en el programa musical que conduce en Telefe. Ante esto, Carina Zampini, su compañera en la conducción, sostuvo: "No está bueno todo lo que se arma alrededor de una persona que está haciendo su trabajo. Sofi es una excelente profesional y es sumamente respetuosa"

Invitado a la mesa, el exjugador José “Pepe” Chatruc sostuvo: "Yo estudié periodismo con Sofi y le dije: “A mí no me saluda Messi”. Ella se reía. Pero tener un contacto así con Messi debe ser espectacular". Ante esta situación Leuco afirmó: "Sí, y ustedes también son compañeros de ella.

Para cerrar, Claudio “Turco” Husaín soltó: "Sí, el gesto que tuvo Messi fue espectacular. Messi es un tipo que se entera de todo y sabe manejar los tiempos como nadie".

El encuentro entre Messi y Sofi Martínez, con un fuerte mensaje del capitán

Entre tantas virtudes que tiene Lionel Messi, una de ellas destacable es su buen vínculo con los medios. Ya se con periodistas, streamers o cronistas, el capitán argentino siempre mostró respeto para con diferentes comunicadores del fútbol y el Mundial 2026 no es la excepción.

Una de las periodistas que lo ha entrevistado en diferentes momentos y obtuvo interesantes testimonios es Sofi Martínez, quien trabaja para distintos medios y ha ido creciendo en su carrera en los últimos años.

En el Mundial de Qatar 2022, Martínez tuvo palabras de agradecimiento con Messi y tanto en las redes sociales como en diferentes portales, eso fue interpretado de manera diferente.

Se dijo que había algo más que un vínculo periodista-jugador y también se hizo trascender que Antonela Rocuzzo, pareja de Messi, estaba enojada con esa situación. Eso estuvo siempre lejos de la realidad.

A sabiendas de las cosas que se dicen con la intención de generar "vistas" o clicks, el rosarino pasó por la zona mixta el último viernes, tras la victoria sobre Cabo Verde en Miami, y la saludó a la periodista con especial atención.

"Primero te saludo. Si te miro, porque te miro. Si te saludo, porque te saludo", dijo Lionel mientras la saludaba, desmintiendo cualquier conflicto.

"Vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo. Así que muchas gracias por eso, lo valoro el gesto", respondió Martínez.

JAJAJA MESSI JODIENDO CON SOFI MARTINEZ



“SI TE MIRO PORQUE TE MIRO

SI TE SALUDO, E POQUE TE SALUDO” pic.twitter.com/0jnkNL9Q73 — Messi out of Context (@OutMessi_) July 4, 2026

Luego comenzaron las preguntas de rigor sobre lo que fue el partido con Cabo Verde. Finalizada la cobertura para Telefé en zona mixta, la periodista tomó la palabra y destacó el gesto del capitán argentino.

"Me gustaría decir una sola cosa. Valoro mucho el gesto que tuvo Lionel Messi recién. Valoro un montón, porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana, que no corresponden, que no tienen ningún tipo de sentido, son todas mentiras. A veces yo prefiero no decir nada porque se que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Y el no tiene porqué saludar como para aclarar nada y sin embargo lo hizo para dejar claro que no hay problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", finalizó Martínez.

La emoción de Sofi Martinez tras el saludo de Messi pic.twitter.com/inPogAqNdl — MF (@MundoFamososOk) July 4, 2026

Qué dijo Messi del partido

Cabo Verde fue un rival durísimo para Argentina y así lo reconoció Lionel.

“No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay”, arrancó a desgranar el astro del fútbol mundial, que luego comentó que pudieron conseguir “lo más difícil”, abrir el marcador con el que fue su 20° gol en mundiales, pero el tanto no les dio el alivio que esperaban, ya que desde ahí el seleccionado argentino se replegó y no pudo “presionar bien”.

Sobre el rival, el delantero del Inter Miami apreció que “golpearon con sus armas y no regalaron nada”, cuestionó que se los haya desprestigiado por no tener historia futbolística y admitió que sabían que “no iba a ser nada fácil”, ya que, en especial en este Mundial, “todos los partidos son difíciles”.

En el análisis de partido, el capitán del seleccionado “Albiceleste” marcó como el error principal que al equipo argentino le quedaban “lejos las líneas”, entonces los defensores se encontraban con una gran distancia respecto a los mediocampistas y atacantes que descendían en el campo, por lo que terminaban “descoordinados”, ante un rival al que “no podían igualar” físicamente y los hacía correr en exceso.

Para cerrar, el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026, con siete gritos, se quedó con que el seleccionado argentino “siempre compite”, que pudo “aprovechar la pelota parada”, la cual viene siendo trabajada exhaustivamente con los “buenos cabeceadores que tiene”, y reafirmó que el equipo hizo “un desgaste muy grande”, por lo que ahora debe enfocarse en descansar y “sacar cosas positivas del partido”, sentenciando: “hicimos cosas buenas, pero también fueron muchas malas”.