Harry y Meghan Markle vuelven a vivir a Reino Unido y el príncipe Guillermo está "furioso".

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido amenaza con abrir un nuevo capítulo dentro de la interna de la familia real británica. Los duques de Sussex se situarán en suelo británico en cuestión de días a pesar de mantener intacto su estatus de miembros no activos de la Corona . Según Daily Mail, la decisión ha sorprendido al rey Carlos III y complica cualquier equilibrio interno en la Casa Real y coloca al príncipe Guillermo ante una convivencia política y familiar que no esperaba.

Los duques de Sussex se instalarán en una residencia ajena a la Casa Real a las afueras de Londres y ya han matriculado a sus hijos, Archie y Lilibet, en colegios británicos para el próximo mes. Sin embargo, una encuesta de YouGov publicada el mes pasado refleja además el desgaste de su imagen pública: Meghan Markle solo recibe una valoración positiva del 22%, frente al 65% que tiene una opinión desfavorable, mientras Harry obtiene un 33% de apoyos y un 58% de rechazo.

Fuentes citadas por el Daily Mail sostienen que el príncipe Guillermo de Gales está “furioso” por un retorno inesperado que puede empujarle a una reconciliación forzosa con su hermano. Por su parte, el rey Carlos III fue informado el domingo, apenas tres días antes del anuncio, y su reacción fue más positiva. Eso sí, no habrá cambios en las condiciones pactadas tras el llamado Megxit: la pareja seguirá como particular y no recuperará funciones oficiales ni una fórmula intermedia de representación.

La decisión crea una situación especialmente incómoda con Kate Middleton y el príncipe Guillermo, distanciados de Harry desde hace años. La última vez que los dos hermanos fueron vistos juntos en público fue en la coronación de su padre en 2023, y la última ocasión en la que coincidieron fue en agosto de 2024 durante el funeral de su tío Lord Fellowes, sin interacción entre ambos.

El excorresponsal real de la BBC Peter Hunt ha descrito el movimiento como la apertura de “dos cortes rivales”, la de Guillermo y la de Harry. En declaraciones citadas por Daily Mail, ha advertido de que, a corto plazo, su presencia en casa hará más difícil que su hermano siga esquivando una reconciliación, mientras que a largo plazo puede consolidar un foco alternativo de influencia en torno a los Sussex.

La preocupación por la seguridad del príncipe Harry

Ailsa Anderson, antigua secretaria de prensa de Isabel II, ha considerado en BBC Radio 4 que la estancia será “más larga que un periodo extendido”, precisamente por la escolarización de los niños. La exasesora también ha planteado que la visita de Harry este verano a Althorp, la residencia familiar de Diana de Gales en Northamptonshire, pudo influir en ese cambio de criterio después de años asegurando que no regresaría mientras no se resolviera la cuestión de su seguridad.

La seguridad sigue siendo uno de los ejes más delicados del regreso. El príncipe Harry mantiene desde hace años una batalla con el Home Office por el nivel de protección del que dispone en el Reino Unido desde que dejó de ser miembro activo de la familia real en 2020, y las decisiones corresponden a Ravec, el comité que evalúa la seguridad de figuras públicas y miembros de la realeza.

El antiguo responsable de protección real Dai Davies ha advertido en Sky News de que una residencia nueva exigiría apoyo técnico e incluso una posible sala segura, con un coste muy elevado. Davies también ha recomendado a los Sussex un perfil público mucho más bajo si quieren reducir el riesgo frente a algún tipo de ataque.

El contexto familiar agrava el impacto político del anuncio. Desde su salida de Reino Unido en 2020, Harry ha lanzado acusaciones públicas contra Guillermo, Kate, Carlos y Camila en la entrevista con Oprah Winfrey, la serie de Netflix y sus memorias, donde relató desde una supuesta agresión física de su hermano hasta disputas sobre Meghan Markle y sobre el papel del Palacio de Kensington en la crisis entre ambos hogares reales.