El drama que está viviendo Benjamín Vicuña por sus hijos por culpa de Icardi: "Es un psicópata"

El término del contrato del delantero con el Galatasaray complicó todos los planes familiares que se habían llevado a cabo.

Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento de fuerte preocupación por la situación escolar de sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez . La información fue difundida por distintos periodistas en los últimos días y volvió a poner el foco sobre el conflicto familiar que se generó desde que la actriz se instaló en Turquía junto a Mauro Icardi .

Según había contado Yanina Latorre, los chicos no estarían asistiendo actualmente al colegio en la Argentina. Cuando la artista viajó al exterior, los habría inscripto en el The British International School of Istanbul, según trascendió, sin el consentimiento del chileno. Mientras tanto, el actor habría continuado abonando la cuota del colegio Los Robles, ubicado en Pilar, aunque los menores no estarían concurriendo a esa institución.

La situación tomó otra dimensión a partir de los dichos de Santiago Riva Roy en el programa Bondi. El periodista aseguró tener información de una persona cercana al trasandino y afirmó: “Es cierto, las dos criaturas no están escolarizadas”. Además, sostuvo que el intérprete estaría “angustiado más que preocupado” por lo que ocurre con sus hijos y que la situación le generaría una profunda incertidumbre respecto de dónde vivirán.

El comunicador también se refirió particularmente a Magnolia, quien cursa tercer grado. De acuerdo con su versión, la niña podría perder el año escolar debido a la interrupción de su educación. “No pensaron que Mauro se iba a quedar sin club. En lo que es la escolaridad, los nenes ya perdieron el año, Magnolia perdió el tercer grado”, aseguró el periodista, aunque estas afirmaciones no fueron confirmadas públicamente por las instituciones educativas involucradas.

La tremenda frase de Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi

En medio de este panorama, las críticas también apuntaron contra Icardi. Según las versiones difundidas, el delantero habría quedado involucrado en la situación por su decisión de instalarse en Turquía junto a la actriz y sus hijos. Riva Roy incluso atribuyó a Vicuña una dura descripción sobre el futbolista, aunque se trata de un comentario presentado por el periodista como parte de una conversación privada y no de una declaración pública del actor: "Es un psicópata"

La disputa familiar ya había generado otros cruces durante las últimas semanas, especialmente alrededor de la exposición de los hijos de Vicuña y Suárez en redes sociales. El actor había hablado públicamente sobre la necesidad de preservar la intimidad de los menores, mientras que la actriz continuó compartiendo distintos momentos de su vida en el exterior junto a sus hijos.