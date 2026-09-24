La China Suárez tomó una decisión determinante sobre su futuro laboral y sorprendió: la influencia de Icardi

La actriz definió cómo es su futuro a corto plazo mientras acompaña a su pareja, que todavía busca nuevo club para su carrera.

Acompañar a futbolistas de la talla de Mauro Icardi que supieron destacarse en la elite del fútbol mundial tiene sus pro pero también un sinfín de contras, teniendo que adaptarse a los destinos que elija para continuar su trayectoria deportiva. En medio de varias polémicas en las que se vio envuelta , Eugenia 'China' Suárez estaría atravesando un proceso de definiciones debido a que el futbolista no encuentra resolución para su futuro deportivo y aún no sabe donde jugará.

Debido a esta situación, la actriz tomó una decisión determinante sobre su proyecto laboral: esperará cuál es el futuro futbolístico de Icardi antes de aceptar ofertas que luego no pueda cumplir ante posibles cambios de rumbo. “Tiene ofertas de ficciones, de series, pero hasta que no sepa cuál va a ser el destino futbolístico del señor Mauro Icardi no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro”, reveló el periodista Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo.

La decisión de Mauro será clave para saber cuáles serán los proyectos a los que se embarcará en un futuro. Sin embargo el panorama no parece resolverse en el corto plazo debido a que todavía no le llegó una oferta concreta de su gusto y no tendría un contrato definido.

En la cartera de posibilidades hay varios destinos: Grecia, España, Italia, entre otros países que podrían ser una opción. Su representante, Elio Pino, había sido claro alegando que el deseo del jugador es quedarse en el fútbol europeo, siendo el territorio italiano el lugar deseado para seguir su carrera.

"Comen mejor que mi ex": la chicana de Wanda para responderle a la China Suarez sin perder el humor

Todo escándalo es aprovechado por Wanda Nara como herramienta publicitaria. No deja pasar una, y en esas situaciones escandalosas, que en su vida suelen ser recurrentes, aprovecha para capitalizarla e incrementar un sólido patrimonio económico que supo forjar en su vida. Como un nuevo capítulo de la guerra fría con su ex Mauro Icardi, la empresaria aprovechó alboroto que generó el video con la China Suárez en un automóvil que decantó en un tenso cruce con el Ministerio de Transporte de PBA.

Se subió a la ola y creó un video con un palazo para el jugador y su novia. Aunque el fin era promocionar alimento balanceado para los animales de su casa, lanzó un mensaje devastador que colaboró con la misión.

Qué dijo la China Suárez en su promoción

Durante el video, lanzó un mensaje duro: "Y sí, al final, mis perros y gatos comen mejor que mi ex", dijo con cierta ironía y una palazo por elevación. Ese mensaje a través de un video generó una fuerte reacción en las redes.

"Jajaja si, eso es muy cierto, porque a todos tus ex no les dejaste ni un peso", escribió una usuaria en los comentarios de la publicación. Al leer el contenido del mensaje que se oponía al video y haciendo un repaso de su historia, Wanda fue dura al responder: "Me llevé lo que les hice ganar, ni un peso más. No es mi culpa que sus mejores momentos fueran al lado mío".