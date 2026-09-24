Popstars 2026: Maribel tomó una inesperada decisión que dejó en shock al jurado

La competencia de Popstars tuvo un inesperado giro durante la emisión de este miércoles 23 de septiembre. Lo que parecía ser una jornada más dentro del reality terminó con una noticia que modificó la cantidad de participantes que continúan en carrera y generó un emotivo momento entre las concursantes.

Al comienzo del programa, Nico Vázquez tomó la palabra para comunicar una decisión que había sido informada minutos antes a la producción. El conductor explicó que eran 28 las jóvenes que seguían participando, aunque finalmente serían 27 debido a la determinación de una de ellas de abandonar el certamen: “28 de ellas quedan, pero en realidad 27, porque Maribel hace un rato pidió hablar con la producción y lo que informó es que no quiere seguir en el certamen” , anunció Vázquez ante las cámaras.

Luego de conocerse la noticia, Maribel Abril Rodríguez ingresó al estudio para reencontrarse con sus compañeras y contar los motivos personales que la llevaron a tomar la decisión de alejarse de la competencia.

Maribel explicó por qué decidió dejar Popstars

La joven explicó que, después de atravesar distintas presentaciones y experiencias dentro del programa, comenzó a sentir que este no era el momento indicado para continuar con ese camino. De todos modos, dejó en claro que no piensa abandonar su vínculo con la música.

“Me fui dando cuenta ante cada presentación es que no es mi momento para seguir este camino de esta manera. Obvio voy a seguir haciendo música, a mi tiempo, con mis formas. Pero agradecerles porque es una súper experiencia y aprendí un montón de cosas”, expresó Maribel frente a sus compañeras. El momento estuvo marcado por la emoción y el acompañamiento del resto de las participantes, que se acercaron para despedirla y abrazarla antes de su salida definitiva del reality.

Nicki Nicole acompañó a la participante

Desde la mesa examinadora, Nicki Nicole también quiso dedicarle unas palabras a Maribel. La cantante destacó especialmente que la joven haya podido escuchar su intuición y tomar una decisión con la que se sintiera conforme: “Nosotros te queríamos agradecer, primero queríamos estar tranquilos de que la decisión te dejaba aliviada. Verte y saber que escuchaste a tu intuición, que estabas segura, y poder acompañarte en la despedida. Porque nosotros ya te queremos, nos sentimos tu familia”, manifestó.

Después de despedirse de sus compañeras, Maribel habló frente a las cámaras y volvió a ratificar que se encuentra tranquila con el camino que eligió. Si bien por ahora no tiene como objetivo convertirse en una estrella pop, tampoco descartó que su futuro pueda llevarla hacia otros lugares dentro de la industria musical: “Quizás ahora, en este momento, mi objetivo no es ser una estrella pop, capaz en el futuro sí o una rockstar, ojo. Estoy tranquila con lo que decidí, sé que hay mucho más para mí”, concluyó.