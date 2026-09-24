Qué dice el parte médico de Pity Álvarez tras la crisis hipertensiva

Pity Álvarez continúa internado en el Hospital Tornú en la provincia de Buenos Aires y, según el último parte médico, se encuentra estable. El músico fue asistido este miércoles tras sufrir una crisis hipertensiva en su casa luego de haber protagonizado un choque en una estación de servicio en La Paternal.

De acuerdo a la información médica, Álvarez tiene la presión arterial controlada y no presentó complicaciones durante el período de observación. Al mismo tiempo, se comunicó que se encuentra a la espera de su derivación a una clínica de su cobertura médica.

El músico Cristian "Pity" Álvarez fue internado este miéres por la mañana, y hay preocupación por su estado de salud.

La internación se da a menos de 24 horas de haber protagonizado un accidente, donde chocó a un auto en una estación de servicio y escapó.

Además, el reconocido líder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra atravesando un juicio por el asesinato de un vecino, mientras que su abogado afirma que no está en condiciones de atravesar ese proceso ya que no es consciente de los hechos debido a su estado de salud mental.

Este miéres se conoció que Pity fue internado debido a una crisis hipertensiva que tuvo en su casa anoche a última hora. Se encuentra en terapia intermedia en el Hospital Tornú. Está a la espera de ser derivado a un sanatorio privado.

El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en Arriba Argentinos que el músico llegó a registrar una presión máxima cercana a los 200 milímetros de mercurio y que corría riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Según relató Crescenti en diálogo con el programa de eltrece, el pedido de auxilio ingresó a la central operativa del SAME alrededor de las 23. “Enviamos una ambulancia de cercanía. Constató en el paciente una descompensación con una crisis hipertensiva, una máxima de 200 milímetros de mercurio cuando le tomaron la presión arterial”, detalló.

“Una presión normal en una persona de esa edad son 130 de máxima y 80 de mínima. Este hombre estaba casi en los 200, así que tenía riesgo de sufrir una complicación tipo accidente cerebrovascular”, advirtió.