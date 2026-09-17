Momento crítico para Popstars: ¿qué preocupa a Telefe y qué podría pasar con el reality?

El reality musical Popstars en alerta: la decisión que analiza Telefe por el bajo rating del programa.

El regreso de Popstars a la televisión atraviesa un momento de incertidumbre debido a los números de audiencia que estaría registrando el reality musical. El programa, que años atrás fue el punto de partida de Bandana, no habría conseguido hasta el momento los resultados esperados y la situación generó preocupación en Telefe .

Según trascendió, el canal de las tres pelotas estaría siguiendo de cerca el desempeño del ciclo y ya evaluaría distintas alternativas para intentar modificar el escenario. Entre las posibilidades que comenzaron a circular aparece un eventual cambio de horario, aunque por el momento no existiría una decisión definitiva al respecto.

En medio de las versiones sobre el futuro del reality, el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez publicó una contundente información en su cuenta de X, en la que aseguró que el programa había sido retirado de la pantalla: "Urgente. Levantaron Popstars . Finalmente, el reality de canto fue sorpresivamente retirado del aire de la pantalla de Disney Channel. El programa no tuvo una buena recepción de audiencia logrando números tan bajos que se decidió darle de baja sin ningún tipo de explicación".

El mensaje rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa y alimentó las especulaciones sobre una posible salida del aire. Sin embargo, posteriormente surgió una versión diferente desde el entorno de la producción.

La producción de Popstars desmintió los rumores

A pesar del revuelo generado por la publicación, desde la producción del reality habrían salido a desmentir que Popstars haya sido levantado. De acuerdo con la información que trascendió posteriormente, la continuidad del ciclo no estaría en peligro.

De esta manera, el reality musical continuaría adelante pese a los cuestionamientos vinculados con su rendimiento en materia de audiencia. La situación, no obstante, mantiene la atención puesta sobre Telefe y las decisiones que pueda tomar para intentar mejorar los números del programa. Por ahora, el futuro de Popstars permanece en medio de versiones cruzadas: mientras los bajos niveles de rating habrían encendido las alarmas en el canal, la producción sostiene que el reality seguirá adelante.