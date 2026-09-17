El insólito tatuaje de Danelik para bancar a Sol en la final de Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano y fiel aliada a Sol Abraham se la jugó con un gesto a la tucumana que se hizo viral.

Danelik Galazan sorprendió en la previa a la gran final de Gran Hermano con un gesto a su compañera y amiga Solange Abraham. La exjugadora del reality que coronó a la tucumana con más del 51% de los votos positivos compartió con su millón de seguidores lo que hizo para que Sol se impusiera a Yipio Pintos .

En sus redes sociales, la pareja de Brian Sarmiento subió una historia en la que se ve un llamativo tatuaje en la zona de los glúteos con la palabra "Sol al 9009". La imagen no tardó en viralizarse y llamó la atención de los fanáticos que destacaron el gesto por su amiga a quien felicitó horas más tarde cuando se conoció el resultado.

"SOL GANADORA", escribió luego en un video desde la tribuna donde contó, al mismo tiempo que gritó tanto que se desgarró la garganta.

En otra historia de Instagram, la participante, que entró a la casa sobre las instancias finales elegida por Luana - aunque terminó bancando a Sol, felicitó a su amiga con una foto levantando el trofeo y el mensaje: "Felicitaciones amiga, muy merecido, una jugadora increíble que lo dio todo! Estoy feliz por vos, muy feliz".

Sol campeona

Solange "Sol" Abraham se consagró este miércoles como la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada. La tucumana venció a la uruguaya Yipio Pintos en la final del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro y se llevó el premio mayor de 70 millones de pesos, más una casa. Yipio, la subcampeona, se fue con 20 millones de pesos y dos casas.

El pico de rating alcanzó los 13 puntos, mientras que se juntaron casi 30 millones de votos.

El triunfo de Sol cierra un ciclo de 15 años. En 2011, con 22 años, había participado en Gran Hermano y quedado en el quinto lugar después de 126 días de aislamiento. En esa edición fue la única mujer en llegar a las instancias finales. En esta edición especial volvió con una sola idea fija: "Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo porque no lo gané hace quince años y estoy segura de que hoy lo puedo hacer".