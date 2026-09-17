Camila Galante furiosa por las versiones de infidelidad de Paredes: contundente reconfirmación del periodista

Una vez más, Camila Galante, le respondió al periodismo luego de nuevas versiones que vinculan a Leandro Paredes. Lo hizo con un fuerte mensaje.

La relación entre Leandro Paredes y Camila Galante quedó nuevamente en el centro de la escena luego de que comenzaran a circular distintas versiones sobre una supuesta interna familiar. En las últimas horas, el nombre del futbolista y el de su esposa aparecieron vinculados a un presunto acuerdo matrimonial y a diferencias relacionadas con cuestiones económicas.

La i nformación fue difundida por el periodista Santiago Riva Roy durante una emisión de Bondi Live. Según su relato, existiría un acuerdo entre Paredes y Galante que contemplaría una relación abierta y determinadas condiciones económicas. De acuerdo con esa versión periodística, el futbolista tendría permitido mantener encuentros con otras mujeres, mientras asumiría determinados gastos relacionados con la familia de su esposa. Sin embargo, estos dichos no fueron confirmados públicamente por Leandr o Paredes ni por Camila Galante.

El relato también alcanzó a Daniel Paredes , padre del jugador. Siempre según lo expuesto por Riva Roy, habría malestar debido a una supuesta diferencia en la asistencia económica que Leandro brindaría a las familias de ambas partes . La versión sostenía que el padre del futbolista habría cuestionado que su hijo colaborara económicamente con la familia de Camila mientras, según esos dichos, no tendría el mismo comportamiento con él.

Frente a estas declaraciones, Camila Galante decidió comunicarse directamente con Santiago Riva Roy para cuestionar la información que estaba difundiendo. El periodista leyó al aire parte del mensaje que recibió de la esposa del futbolista: “¿Qué problema tenés conmigo y con Leandro? ¿Pasó algo? La verdad que no sé de dónde sacás la información. Él no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la Selección, como quisiste instalar varias veces”, expresó Galante.

La respuesta de Santiago Riva Roy a Camila Galante

Luego de leer el mensaje, el periodista respondió en vivo y defendió la información que había presentado en el programa: “Nada personal. Si él hace algo y mucha gente se entera, quien no te cuida a vos es él, no el periodismo”, sostuvo Riva Roy.

Además, explicó de dónde habría obtenido los datos que difundió y aseguró que una persona vinculada al entorno de otro futbolista le habría confirmado parte de la información: “Me lo confirmó la mamá de un jugador que es verdad que a las mujeres de los otros futbolistas les molesta y piden que no se hagan más fiestas en lo de Fran Stoessel”, reveló.

El mensaje de Camila Galante en Instagram

Después del intercambio, Camila volvió a expresarse públicamente a través de sus historias de Instagram. La esposa de Paredes dejó un mensaje relacionado con las versiones que involucraban tanto a su familia como a la del futbolista: “Tengo hijxs, tengo familia, tengo valores y tengo memoria”, escribió Galante.

De esta manera, la esposa de Leandro Paredes dejó en claro su postura frente a las versiones que comenzaron a circular y que pusieron nuevamente a la pareja y a su entorno familiar bajo la mirada pública. Por el momento, las afirmaciones difundidas en el programa corresponden solo a versiones periodísticas y no cuentan con una confirmación pública por parte del matrimonio.