Este sería el pacto existente entre Paredes y Camila Galante sobre su matrimonio y la fidelidad.

Una revelación inesperada sacudió por completo la vida privada de Leandro Paredes y dejó al descubierto un supuesto acuerdo matrimonial con Camila Galante que pocos imaginaban. El futbolista, que habitualmente es noticia por su presente profesional, quedó ahora en el centro de una polémica por las particulares reglas que, según revelaron, tendría con su esposa y madre de sus hijos.

La información fue dada a conocer por Santiago Riva Roy en Bondi Live, donde habló de una supuesta dinámica dentro del matrimonio de Paredes que permitiría al jugador mantener encuentros con otras mujeres. El dato generó repercusión porque, de acuerdo con lo relatado por el periodista, no se trataría simplemente de rumores de infidelidad sino de un acuerdo consensuado entre ambos.

Durante los últimos tiempos, el nombre de Leandro Paredes había quedado relacionado en distintas oportunidades con versiones sobre supuestas infidelidades a Camila Galante . Esos comentarios volvieron a cobrar fuerza a partir del reciente relato de Riva Roy, quien aseguró que una amiga suya le contó que habría tenido un encuentro íntimo con el futbolista. En medio de la conversación, el panelista explicó cuál sería el supuesto pacto existente entre el futbolista de Boca y su esposa, y señaló que el acuerdo también tendría un fuerte componente económico relacionado con la familia de ella.

“Tiene un acuerdo con su señora, él le banca todo a la familia de ella, y ella no tiene problemas en que haga de las suyas. No es infiel porque ella le deja voltearse a la que quiera, y él banca a toda la familia de ella”, afirmó el periodista durante la transmisión de streaming.

Según la versión que dio a conocer Riva Roy, la cuestión económica ocuparía un lugar central en esta particular dinámica matrimonial. De acuerdo con sus dichos, Leandro Paredes se haría cargo económicamente de la familia de su esposa, mientras que Camila Galante aceptaría que él tenga libertad para mantener encuentros íntimos con otras mujeres.

El dato polémico

Pero la información no terminó ahí. Santiago Riva Roy fue todavía más contundente al definir cómo sería, según su fuente, el acuerdo entre ambos. La particularidad estaría en que esa libertad no funcionaría de la misma manera para los dos integrantes de la pareja. “Una pareja abierta, solo de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera”, sostuvo el panelista, dejando planteada la versión sobre las reglas que existirían en el matrimonio.

Para cerrar su relato, aportó además una situación puntual que, según explicó, le habría contado su amiga. El episodio habría ocurrido durante un asado y tendría como protagonista a la mujer que le brindó el testimonio. “En un asado… fue ella y se volteó a Paredes”, aseguró el periodista, al referirse al supuesto encuentro que habría mantenido su amiga con el futbolista.