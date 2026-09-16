Topless y sensual sesión de fotos en blanco y negro de Coty Romero

La ex Gran Hermano compartió una serie de imágenes que hicieron levantar temperatura en las redes sociales. Las fotos.

Coty Romero encendió las redes sociales con fotos subidas de tonos que compartió en su cuenta personal. Pantalón de jogging oversize tiro bajo y haciendo topless con un efecto blanco y negro que ahondó en un efecto más íntimo .

Un look con lentes de aumento, una mirada sensual y tapando sus partes íntimas con las manos, prendió fuego las redes. En la parte alta, sin remera ni prendas que oculten su figura. Rápidamente, el posteo sumó un sinfín de comentarios que calentaron las redes.

Cabe recordar que hace algunas semanas se sometió a una intervención quirúrgica que tuvo como objetivo el aumento de busto . “Me decidí cien por ciento y fue todo muy fácil, rápido y ágil. Y ahora las tengo y me encantan . Y realmente siento que es una decisión que no me arrepiento”, había declarado sobre la decisión de operarse.

"Cada día más hermosa", "Que hermosa que sos reina", "Que bombaaaaa", "Que hermosura", "Diosa, sexy, atrevida, la mejor", dicen algunos de los comentarios en un posteo que recibió cerca de 100 mil 'me gusta'. Con el paso de las horas, sigue sumando 'likes' en una cuenta que suma más de 2,7 millones.

Las fotos picantes

A qué hora es la final de Gran Hermano que enfrenta a Sol y Yipio

Después de seis meses al aire, Gran Hermano: Generación Dorada cierra las puertas de una exitosa edición en la pantalla de Telefe. El reality que conduce Santiago del Moro tendrá su tan esperada final entre Yipio Pintos y Sol Abraham este miércoles 16 de septiembre.

La gala final que premiará a la campeona con 70 millones de pesos y una vivienda saldrá al aire a las 22.15 por la pantalla de Telefe y en simultáneo por Youtube donde se reaccionará en vivo.

Luego de la eliminación de Charlotte Caniggia del certamen, las redes sociales se colmaron de encuestas que anticipan el resultado de una edición histórica. Distintos cuestionarios en referencia a esta definición, dan como ganadora a una de las dos finalistas que cerrarán las puertas del reality.

Según las encuestas extraoficiales en las redes, la uruguaya 'Yipio' es la máxima candidata a quedarse con el certamen, lo que podría significar el tercer título consecutivo que se va a Uruguay (Bautista Mascia en 2023/24 y Santiago 'Tato' Algorta en 2025).

En X (ex Twitter), algunas encuestas afirman resultados victorioso para Pintos por números cercanos al 55% y, en algún caso, casi sumando el 70% de los votos. Por su parte Sol llega a cosechar en distintas encuestas un máximo del 47%, a excepción de un sondeo que la marca con el 68% de los votos.

Encuesta Gran Hermano 2026: quién será la ganadora de este miércoles 16 de septiembre, según el sondeo en redes

Encuesta Gran Hermano 2026: quién será la ganadora de este miércoles 16 de septiembre, según el sondeo en redes

Se viene Gran Hermano 2027

El pasado domingo Santiago del Moro tuvo la última cena de con las tres finalistas del reality: Yipio Pintos, Charlotte Caniggia y Sol Abraham. En el encuentro el conductor confirmó la nueva edición del programa para el 2027 y habilitó la inscripción para los interesados en formar parte.

Para ser parte de la quinta temporada los interesados deberán completar el formulario en granhermano.mitelefe.com. Para hacer el casting de Gran Hermano es necesario ser mayor de 18 años y se aclara que no hay límite de edad.

Quienes se anoten deberán enviar un video de presentación que no supere los dos minutos. Puede estar subido en YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video. Una vez subido a esa plataforma, el link o URL del video debe ser colocado en el campo disponible en el formulario.