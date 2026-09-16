El piloto de Fórmula 1 asistió al programa español La Revuelta, mostró su costado más sincero y reveló cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el mes.

Franco Colapinto fue muy sincero y confesó sin filtros qué pasa con su vida sexual: sorprendió con el pedido de los fines de semana

Una de las características más destacadas del piloto Franco Colapinto ha sido su espontaneidad demostrada en sus declaraciones, incluso cuando se trata de eventos ligados directamente con la Fórmula 1 donde la seriedad prevalece. Con su tono disruptivo, en las últimas horas recorrió el mundo del espectáculo por una frase sobre su intimidad y no por el supuesto regreso con la actriz Maia Reficco .

La Revuelta, el descontracturado programa español que recibe figuras mundiales, tuvo en su estudio al único representante argentino en la grilla de la máxima categoría del automovilismo mundial. Allí hizo estallar de risas a todos con una revelación especial: detalles de su vida sexual .

David Broncano , el reconocido conductor del ciclo, fue incisivo y lo sumergió a respuestas picantes tras preguntas particulares sobre el tema. En ese contexto donde abundaban las preguntas , tuvo que responder la cantidad de relaciones sexuales que tuvo en el mes, y lo hizo con una insólita frase que dio la vuelta al mundo: "Está prohibido acabar en fin de semana de carrera".

La confesión de Franco Colapinto sobre sus cuidados en la previa de las carreras.

Luego, con cierta timidez, dijo: “No me gustan estas preguntas, es por lo único que no venía”. Ante la insistencia del conductor, fue claro sobre cómo es la vida sexual de los deportistas de alto rendimiento: “Estuve con muchas carreras. Los deportistas... la testosterona tiene que estar alta. No podés acabar”.

“El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice queestá prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos”, dijo sobre consejos que le dio el ex jugador de Pádel argentino que fue 16 años número 1° en el deporte.

Tras esta recomendación que le hizo el reconocido deportista, reveló en definitiva cuántas veces tuvo relaciones en el mes. De forma categórica, respondió: : “Hay que cuidarse. Cero”.