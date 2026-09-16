Colapinto, en el podio de los mejores pilotos del GP de España: el ranking de un destacado medio de automovilismo

En Europa se hicieron eco del gran rendimiento mostrado por el piloto de Alpine en el temeroso circuito de Madring. La explicación por la cual estuvo entre los mejores.

Con el paso del tiempo, la Fórmula 1 empieza a tener un nombre que hace fuerza en la categoría por el rendimiento que está teniendo con su monoplaza de la escudería Alpine . Luego de un gran fin de semana en el GP de España , disputado en el nuevo y temeroso trazado de Madring , un reconocido ranking destacó el rendimiento de Franco Colapinto que logró un 7° lugar en la final.

Llamativamente, cuando los elogios no suelen abundar para el representante argentino que genera ilusión en el territorio nacional, un destacado medio lo colocó en el podio de los mejores pilotos que tuvo la prueba celebrada durante el fin de semana.

El medio The Race publicó una importante nota en la que fue contundente: "Ganadores y perdedores del Gran Premio de España", tituló. En ese artículo, el medio destacó el rendimiento mostrado por el piloto que fue confirmado para la temporada 2027: “ Colapinto lideró el grupo intermedio gracias a una actuación sólida que le valió el séptimo puesto”.

“Encabezó un tren de monoplazas de la zona media que entró en boxes durante el periodo de coche de seguridad virtual (VSC) provocado por Stroll; posteriormente, presionó a Bortoleto y contuvo a Piastri en los compases finales”, dijo y luego agregó: “Aunque en un momento dado la ventaja sobre Piastri llegó a ser de tres segundos, distancia que Colapinto amplió con maestría mientras sufría la presión de un coche claramente más rápido, la brecha se redujo hacia el final de la carrera. No obstante, esto no resta valor a la magnitud de su logro”.

A su vez, escribieron: “Ahora, Colapinto se sitúa a solo cuatro puntos de Arvid Lindblad en el campeonato de pilotos, mientras que la diferencia de Alpine respecto a Racing Bulls en la lucha por la quinta plaza del campeonato de constructores se ha reducido de trece a nueve puntos”.

Sobre su fin de semana, analizaron: “Se recuperó de un momento alarmante en La Monumental en su primera tanda de Q2 para hacer una vuelta magnífica en su última tanda, ‘una de las mejores que he hecho’, para liderar la zona media y llegar a la Q3, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly“. A su vez, fue contundente: “Probablemente su mejor actuación de fin de semana completo en la Fórmula 1 “.

El ranking publicado por The Race la dura prueba en Madring

Lando Norris (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Checo Perez (Cadillac) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Red Bull) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas)

El tremendo récord de Franco Colapinto que lo destaca entre el resto de los pilotos de Fórmula 1

Franco Colapinto vive un gran presente con su monoplaza Alpine siendo protagonista en el top 10 de las últimas dos carreras y logrando destacarse como el mejor del resto de los equipos (excluyendo a los siempre protagonistas Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, etc). De esta manera el piloto sigue avanzando en el piloto de constructores, aporta unidades y cifras millonarias al equipo, y hace goza de buenos rendimientos que son destacados a nivel mundial.

Su gran manejo queda representado con un récord impactante que aún mantiene en su haber y lo coloca como un gran piloto entre los 22 que integran la grilla de la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional.

Cuál es el récord que mantiene Franco

El abandono de Lewis Hamilton con su Ferrari de la carrera disputada en el trazado de Madring, por el GP de España, hizo que Colapinto sea el único piloto que no registra DNF (abandonos) en ninguno de los grandes premios que disputó durante esta temporada en la máxima categoría.

Otro punto que lo destaca es que logró completar el total de las vueltas, lo que hace que lleve 645 días sin DNF, situación por la que distintos pilotos tuvieron que pasar a lo largo del año.

Cuándo fue la última vez que abandonó

El último antecedente del piloto abandonando fue el 8 de diciembre de 2024 en el Gran Premio de Abu Dabi, cuando todavía era piloto del Williams.

Franco Colapinto volvió a regar de dólares a Alpine: la tremenda suma que ganó la escudería en el GP de España

Franco Colapinto tuvo un fin de semana impecable, algo que fue reconocido públicamente por el propio piloto de la Fórmula 1 en un contexto difícil debido a que el temor prevalecía en los pilotos de la categoría por las dificultades que había presentado el nuevo circuito de Madring, ubicado en Madrid, España, reflejadas en la catarata de choques que hubo en Fórmula 2 y la máxima.

Seis puntos importantes para el piloto pilarense y la escudería francesa en la lucha por ser el mejor equipo del resto en el campeonato de constructores. Más allá del rendimiento deportivo, Franco volvió a darle una suma importante de dinero por haber ingresado en el top 10.

Cuánto dinero le dio Colapinto a Alpine en Madring

Debido al resultado conseguido en el GP de España, Colapinto hizo que la escudería pueda embolsar a sus arcas una suma de 8.795.460 dólares por haber terminado en el séptimo lugar de la grilla. A su vez, nuevos puntos para el equipo que está sexto en el campeonato con 68 unidades.

Cabe destacar que, según el pozo entregado en el 2025, cada punto es destacado con 1.465.910 dólares.