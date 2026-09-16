La triste historia detrás del festejo de Lozano: el recuerdo de un amigo que murió tras un partido en el Morumbí

El defensor que anotó el tanto de que le dio la clasificación a Boca ante San Pablo lanzó una frase emotiva al finalizar el encuentro. El duro relato.

Leandro Lozano se convirtió en una especie de héroe en la serie de San Pablo anotando un gol en el estadio Morumbí para superar al equipo brasileño en la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana . Rompió líneas, recibió un pase perfecto y tras quedar mano a mano definió de gran manera para el 1-0 parcial para los dirigidos por el Vasco Arruabarrena .

Tras definir de zurda y anotar su primer tanto en su décimo partido con el club desde su llegada, el lateral derecho mostró una emoción especial. Detrás del festejo emotivo que realizó, había una historia más que especial.

Ese festejo tenía dedicatoria especial: para Juan Manuel Izquierdo , jugador que se desplomó en el campo de juego el 22 de agosto de 2024 tras una arritmia durante el encuentro entre Nacional y San Pablo . El ahora jugador del xeneize era su compañero en el elenco uruguayo.

La jugada de la noche: el gol de Leandro Lozano para darle la clasificación a @BocaJrsOficial @CocaColaAr CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/FsyEfIRuPU

Producto de esa afección sufrida, Izquierdo fue trasladado al hospital Albert Einstein y murió tras cinco día de lucha para poder superar lo ocurrido. Sufrió una muerte encefálica tras un paro cardiorrespiratorio asociado con la arritmia.

Este momento de celebración fue para Lozano más que especial, siendo que se trata de un reconocimiento para el jugador que protagonizó uno de los momentos más tristes de su vida y significó la pérdida de un amigo.

La dedicatoria de Lozano tras el partido

"Fue un partido muy especial para mí en este estadio. Hace dos años perdí un compañero en esta cancha", dijo el lateral ante las preguntas del medio Dsports.

En un durísimo partido, Boca empató ante San Pablo y está en semifinales de Sudamericana

Boca empató 1-1 en el Morumbí ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En un partido durísimo, con mucho roce y pocas chances de gol, el Xeneize logró hacer valer el tanto de ventaja en La Bombonera y está en semifinales del certamen continental.

El primer tiempo, el equipo argentino empezó plantándose en campo rival, presionando alto y generando errores en la defensa local, pero no pudo plasmarlo en una ventaja en el marcador.

En la segunda mitad, aunque San Pablo comenzó dominando, con más empuje anímico que fútbol, el Xeneize encontró el 1-0 en los pies de Lozano. El lateral derecho rompió por el medio y encontró a una defensa desarmada tras un increíble pase de Flores, y puso en ventaja al visitante con un zurdazo.

LEANDRO LOZANO Y SU PRIMER GOL EN #BOCA, EN MORUMBÍ ante São Paulo.



Es su TERCER GOL en su carrera, 1° en #Boca.pic.twitter.com/vvbvYOj4MD — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 16, 2026

El local siguió empujando y llegó al empate, pero fue anulado por un fino offside del delantero. Esa fue la gran polémica de la noche, con los jugadores de San Pablo gritando el gol y luego yendo a recriminarle fuertemente al árbitro.

A dos minutos del final del tiempo regular, tras un tiro libre al área, Domingos Duarte puso el 1-1 con un preciso cabezazo para hacer sufrir al Xeneize. En los minutos de agregado, el local empujó con todo pero no pudo romper nuevamente el arco de Montero.

En el final incluso hubo varias discusiones entre jugadores, con un tumulto que no llegó a pasar a mayores, ya que a Boca no le convenía la repartija de tarjetas por haber logrado la clasificación.

Vasco Da Gama, el próximo rival de Boca

Boca enfrentará al Vasco Da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana. En un inicio, al sortearse el cuadro de los playoffs, se especulaba con un posible superclásico en esta instancia, pero la rápida eliminación de River no permitió que se de.

En sus duelos por Copa Sudamericana, el Vasco Da Gama tuvo que jugar, al igual que Boca, los 16avos de final, por haber quedado en segundo lugar en el grupo G.

En esa instancia venció en el global por 3-2 a Independiente Medellín, mientras que en los octavos de final le ganó por 4-1 a Olimpia, con quien había compartido grupo y lo había condenado al segundo puesto.

En los cuartos de final, tras el empate en Colombia 0-0, se hizo fuerte de local y venció 2-0 a Independiente Santa Fe, que había sido el verdugo de River en la instancia anterior.

En cuanto al ámbito local, en el Brasileirao se encuentra en puestos de descenso, con solo 28 puntos en 26 partidos, aunque todavía le quedan varios partidos para salvarse. Al contrario, en la Copa de Brasil está en semifinales, donde jugará contra Palmeiras por un lugar en la final.

Un detalle del rival, es que en su plantel tiene a un viejo conocido de Boca: Facundo Colidio fue transferido desde River en este mercado. Con pasado en las inferiores del Xeneize, el Vasco Arruabarrena no deberá preocuparse por el delantero, ya que al haber sido inscripto por el Millonario, la información es que no puede jugar la copa internacional con el equipo brasilero.