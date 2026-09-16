¿Se corre en Argentina? La Fórmula 1 anunció el calendario para 2027 con cambios y nuevos circuitos

La F1 anunció datos de la temporada 2027: fecha de inicio y cierre, nuevos circuitos, modificaciones en la Sprint, entre otros detalles.

La Fórmula 1 ya camina por los últimos Gran Premio de la temporada y empieza a dar nuevas noticias sobre el calendario preparado para la temporada 2027 , en la que estará presente Franco Colapinto luego de ser confirmado por Alpine . Este martes por la mañana dieron certezas de cuáles serán los circuitos que serán parte del campeonato.

Lo cierto es que la atención está puesta en Argentina , ante el deseo imperioso que hay para que desembarque en la máxima categoría como en los viejos tiempos. Luego de declaraciones importantes de figuras del automovilismo dedicadas a este tipo de eventos deportivos, ¿ Argentina fue confirmada para la próxima temporada?

La máxima categoría confirmó que la temporada 2027 tendrá 24 grandes premios en 22 país, con el regreso especial de Portugal (última vez en 2021) y Turquía y un cambio importante en las Sprint , las cuales tendrán mayor protagonismo: dejarán de ser seis y pasará a haber 10 ( Bahréin , Australia , Japón, Mónaco , Abu Dhabi , Canadá , Gran Bretaña , Italia , San Pablo y Qatar ).

Esta incorporación de Sprint se debe en partes debido a que con este formato suele registrarse un público total de un 12% superior a lo habitual.

Cuándo empieza y termina el campeonato

El inicio del calendario será el 14 de marzo en el circuito de Bahréin, trazado que será utilizado casi un mes antes para realizar pruebas de pretemporada.

Por otro lado, el final del certamen de pilotos y constructores tiene fecha para el 5 de diciembre en Abu Dhabi.

Argentina, afuera del calendario

Tal como se preveía, Argentina no tiene lugar en el calendario para el próximo año debido a que aún se están haciendo las modificaciones y obras necesarias en el autódromo Juan y Oscar Gálvez para poder recibir la máxima categoría nuevamente.

El calendario completo

Gran Premio de Bahréin — 14 de marzo *

Gran Premio de Arabia Saudita — 21 de marzo

Gran Premio de Australia — 11 de abril *

Gran Premio de Japón — 18 de abril *

Gran Premio de China — 25 de abril

Gran Premio de Miami — 9 de mayo

Gran Premio de Canadá — 23 de mayo *

Gran Premio de Mónaco — 6 de junio *

Gran Premio de Portugal — 20 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña — 4 de julio *

Gran Premio de Austria — 11 de julio

Gran Premio de Bélgica — 18 de julio

Gran Premio de Hungría — 1 de agosto

Gran Premio de Italia — 5 de septiembre *

Gran Premio de España, en Madrid — 12 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán — 26 de septiembre

Gran Premio de Turquía — 3 de octubre

Gran Premio de Singapur — 10 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos — 24 de octubre

Gran Premio de Ciudad de México — 31 de octubre

Gran Premio de San Pablo — 7 de noviembre *

Gran Premio de Las Vegas — 20 de noviembre

Gran Premio de Qatar — 28 de noviembre *

Gran Premio de Abu Dhabi — 5 de diciembre *

*Tendrán Sprint

Colapinto, en el podio de los mejores pilotos del GP de España: el ranking de un destacado medio de automovilismo

Con el paso del tiempo, la Fórmula 1 empieza a tener un nombre que hace fuerza en la categoría por el rendimiento que está teniendo con su monoplaza de la escudería Alpine. Luego de un gran fin de semana en el GP de España, disputado en el nuevo y temeroso trazado de Madring, un reconocido ranking destacó el rendimiento de Franco Colapinto que logró un 7° lugar en la final.

Llamativamente, cuando los elogios no suelen abundar para el representante argentino que genera ilusión en el territorio nacional, un destacado medio lo colocó en el podio de los mejores pilotos que tuvo la prueba celebrada durante el fin de semana.

El lugar de Colapinto en el ranking: los motivos

El medio The Race publicó una importante nota en la que fue contundente: "Ganadores y perdedores del Gran Premio de España", tituló. En ese artículo, el medio destacó el rendimiento mostrado por el piloto que fue confirmado para la temporada 2027: “Colapinto lideró el grupo intermedio gracias a una actuación sólida que le valió el séptimo puesto”.

“Encabezó un tren de monoplazas de la zona media que entró en boxes durante el periodo de coche de seguridad virtual (VSC) provocado por Stroll; posteriormente, presionó a Bortoleto y contuvo a Piastri en los compases finales”, dijo y luego agregó: “Aunque en un momento dado la ventaja sobre Piastri llegó a ser de tres segundos, distancia que Colapinto amplió con maestría mientras sufría la presión de un coche claramente más rápido, la brecha se redujo hacia el final de la carrera. No obstante, esto no resta valor a la magnitud de su logro”.

A su vez, escribieron: “Ahora, Colapinto se sitúa a solo cuatro puntos de Arvid Lindblad en el campeonato de pilotos, mientras que la diferencia de Alpine respecto a Racing Bulls en la lucha por la quinta plaza del campeonato de constructores se ha reducido de trece a nueve puntos”.

Sobre su fin de semana, analizaron: “Se recuperó de un momento alarmante en La Monumental en su primera tanda de Q2 para hacer una vuelta magnífica en su última tanda, ‘una de las mejores que he hecho’, para liderar la zona media y llegar a la Q3, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly“. A su vez, fue contundente: “Probablemente su mejor actuación de fin de semana completo en la Fórmula 1“.

El ranking publicado por The Race la dura prueba en Madring