En un durísimo partido, Boca empató ante San Pablo y está en semifinales de Sudamericana

El Xeneize se plantó de visitante y aguantó la ventaja ante el equipo brasilero para quedar entre los cuatro mejores del certamen continental.

Boca empató 1-1 en el Morumbí ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana . En un partido durísimo, con mucho roce y pocas chances de gol, el Xeneize logró hacer valer el tanto de ventaja en La Bombonera y está en semifinales del certamen continental.

El primer tiempo, el equipo argentino empezó plantándose en campo rival, presionando alto y generando errores en la defensa local, pero no pudo plasmarlo en una ventaja en el marcador.

En la segunda mitad, aunque San Pablo comenzó dominando, con más empuje anímico que fútbol, el Xeneize encontró el 1-0 en los pies de Lozano . El lateral derecho rompió por el medio y encontró a una defensa desarmada tras un increíble pase de Flores, y puso en ventaja al visitante con un zurdazo.

LEANDRO LOZANO Y SU PRIMER GOL EN #BOCA, EN MORUMBÍ ante São Paulo.



Es su TERCER GOL en su carrera, 1° en #Boca.pic.twitter.com/vvbvYOj4MD — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 16, 2026

El local siguió empujando y llegó al empate, pero fue anulado por un fino offside del delantero. Esa fue la gran polémica de la noche, con los jugadores de San Pablo gritando el gol y luego yendo a recriminarle fuertemente al árbitro.

A dos minutos del final del tiempo regular, tras un tiro libre al área, Domingos Duarte puso el 1-1 con un preciso cabezazo para hacer sufrir al Xeneize. En los minutos de agregado, el local empujó con todo pero no pudo romper nuevamente el arco de Montero.

Domingos Duarte de cabeza puso el 1-1 de São Paulo ante #Boca y descuenta 1-2 la serie.



Se juegan 7' más, a sufrir.pic.twitter.com/ijrWC8MS7m — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 16, 2026

En el final incluso hubo varias discusiones entre jugadores, con un tumulto que no llegó a pasar a mayores, ya que a Boca no le convenía la repartija de tarjetas por haber logrado la clasificación.