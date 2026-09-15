El polémico offside que salvó a Boca en el Morumbí

El local marcó el empate tras una serie de rebotes, pero el línea terminó invalidando el tanto por posición adelantada.
Boca se puso en ventaja en el Morumbí ante San Pablo por Copa Sudamericana, tras comenzar el segundo tiempo con dificultades, y luego, por un fino offside el VAR le anuló lo que era el empate al local, a pesar de la queja del banco de suplentes.
El juez de línea anuló en primer medida el gol de San Pablo, pero al pasar las imágenes por la pantalla, la gente y los jugadores empezaron a gritarlo como válido. Finalmente, el VAR constató que el hombro del delantero estaba por delante de Lautaro Di Lollo, que era el último hombre de la defensa de Boca.
El gol de Lozano le dio la ventaja a Boca
El primer tiempo favoreció a Boca, que a pesar de ir ganando la serie, salió a plantarse en el Morumbí, presionando bien alto y dificultando la salida de la defensa rival. La más clara fue de San Pablo, pero los primeros 45 minutos terminaron en empate en cero.
A los 60 minutos, cuando el local era un poco más por el empuje de su gente, Boca encontró una gran jugada para el 1-0: Flores se pegó a la banda y de primera habilitó a Lozano que rompió por el medio y definió de zurda para poner en ventaja al Xeneize.
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