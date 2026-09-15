La fuerte confesión de Colapinto sobre cómo se cuida para las carreras

El piloto argentino de Fórmula 1 reveló la prohibición que tiene los fines de semana que tiene actividad en el circuito.

El piloto argentino de Fórmula 1 , Franco Colapinto , fue el flamante invitado del presentador español David Broncano para su programa "La Revuelta", que consiste en entrevistas con algunas preguntas incómodas para los invitados. En este contexto, el corredor de la escudería Alpine reveló un insólito detalle sobre cómo se cuida para las carreras.

Tras ser consultado por sus relaciones sexuales , lo que incomodó profundamente a Colapinto, el argentino confesó: "Tengo prohibido en fin de semana de carrera acabar, porque baja la testosterona".

Más allá del tono burlón de la pregunta, esta regla sexual parece ser una realidad, ya que el automovilismo al más alto nivel, requiere de una destreza física muy exigente y diferente a la de otros deportes, por lo que el cambio más pequeño en las condiciones del cuerpo puede afectar el rendimiento en la pista.

Las declaraciones de Colapinto en "La Revuelta"

Aunque el programa conecta mucho con la gente por su parte distendida, Broncano también se concentra en que los protagonistas hablen sobre su carrera, y en el caso de Colapinto, de sus difíciles inicios en el automovilismo.

"Me fui a los 14 de Argentina, me fui a Italia, a correr en un equipo de karting en una fábrica, me fui a vivir ahí un año y después... sí, en un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos, armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino, y donde empezó el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo", comentó sobre sus primeros años, en los que abandonó el país de muy joven.

Además, confesó el esfuerzo de su familia para ayudarlo con su sueño: "Mi padre tuvo que vender la casa para que yo corriera. Hizo un esfuerzo grande para que yo pudiera correr el primer año en Fórmula 4, que es como que tenes que invertir y te tiene que ayudar alguien a la gorra".

Franco Colapinto recuerda sus orígenes:



"Cuando empecé a correr en karting fue con el sueño de llegar algún día a la F1. Mi padre tuvo que vender la casa para que yo corriera en F4"



"Hay muchas menos posibilidades y oportunidades cuando eres de Sudamérica y quieres… — Speed Sector (@SpeedSectorF1) September 15, 2026

La presión fue muy grande por todos estos sacrificios para que pudiera construir su carrera, que el argentino asegura que fue más difícil por haber nacido en Sudamérica: "Hay muchas menos posibilidades y oportunidades y tenes que aprovecharlas muy bien. Y nada, por eso uno sacrifica tanto para llegar a lo que quiere".

Por último, habló del orgullo que le genera toda la repercusión por el automovilismo que se creo en Argentina por su llegada a la máxima categoría: "Es lindo, es un poco un orgullo porque si bien, obviamente, cuando yo empecé a correr en karting y en monoplazas lo hice con el sueño personal de llegar a la Fórmula 1, todo lo que se generó a raíz de que yo haya llegado fue algo muy especial, fue algo mucho más especial y mucho más grande que yo mismo yendo a la Fórmula 1".

Es tanta la repercusión en el país por el fenómeno Colapinto, que desde el gobierno nacional se trabaja fuertemente para que Argentina vuelva a tener un GP después de muchos años.