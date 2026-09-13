Así fue la octava victoria de Antonelli en el año: cómo quedaron las posiciones en la Fórmula 1

En el estreno de Madring, el italiano le arrebató la punta a Norris y volvió a construir un gran triunfo.

Andrea Kimi Antonelli es el puntero y gran favorito a quedarse con el título.

Kimi Antonelli volvió a dar un golpe de autoridad en la Fórmula 1. El piloto de Mercedes se quedó este domingo con el Gran Premio de España , disputado por primera vez en el circuito de Madring , y consiguió su octava victoria de la temporada. Con este resultado, el italiano alcanzó los 292 puntos y amplió todavía más su ventaja al frente del campeonato.

Antonelli partió desde la segunda posición, detrás de Lando Norris , quien había conseguido la pole. El británico dominó buena parte de la carrera, pero un Virtual Safety Car modificó el panorama estratégico.

Mercedes aprovechó la neutralización para realizar la parada de su piloto, mientras que McLaren no pudo hacer lo mismo con Norris.

La situación terminó favoreciendo al líder del campeonato. Además, una parada lenta de McLaren complicó todavía más las posibilidades de Norris, que finalmente terminó tercero. Max Verstappen avanzó hasta el segundo lugar, mientras que Charles Leclerc completó una destacada actuación para Ferrari con la cuarta posición.

Por su parte, George Russell finalizó quinto y sumó 10 puntos, aunque quedó cada vez más lejos de su compañero de equipo. El británico acumula 211 unidades, por lo que ahora se encuentra a 81 puntos de Antonelli.

El resultado también tuvo consecuencias importantes para la lucha por los primeros puestos. Lewis Hamilton abandonó por un problema en los frenos y se mantuvo tercero con 191 puntos, mientras que Lando Norris llegó a 186 y quedó apenas cinco unidades por detrás del piloto de Ferrari. Charles Leclerc, con 167, marcha quinto y Max Verstappen ocupa el sexto lugar con 145.

En cuanto al piloto argentino, Franco Colapinto largó noveno y llegó a ponerse sexto. Se mostró en buena forma, tanto en su manejo como en el auto y terminó séptimo en Madring, sumando seis puntos. Esto le permitió llegar a 27 unidades y mantenerse duodécimo en el campeonato.

Así está el campeonato de Fórmula 1 después de Madring

Con 14 fechas disputadas, Antonelli mira a todos desde arriba y cuenta con una diferencia de 81 puntos sobre Russell, mientras que todavía quedan ocho Grandes Premios para definir al campeón de la temporada 2026.

Pos. Piloto Equipo Puntos

1 Kimi Antonelli Mercedes 292

2 George Russell Mercedes 211

3 Lewis Hamilton Ferrari 191

4 Lando Norris McLaren 186

5 Charles Leclerc Ferrari 167

6 Max Verstappen Red Bull 145

7 Oscar Piastri McLaren 120

8 Isack Hadjar Red Bull 71

9 Liam Lawson Racing Bulls 59

10 Pierre Gasly Alpine 41

11 Arvid Lindblad Racing Bulls 31

12 Franco Colapinto Alpine 27

13 Oliver Bearman Haas 18

14 Gabriel Bortoleto Audi 10

15 Nico Hülkenberg Audi 7

16 Carlos Sainz Williams 6

17 Alexander Albon Williams 5

18 Esteban Ocon Haas 3

19 Fernando Alonso Aston Martin 3

20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1

21 Lance Stroll Aston Martin 0

22 Valtteri Bottas Cadillac 0

23 Sergio Pérez Cadillac 0

Clasificación de constructores F1 2026

1 Mercedes | 503 puntos

2 Ferrari | 358

3 McLaren | 306

4 Red Bull Racing | 230

5 Racing Bulls | 77

6 Alpine | 68

7 Haas F1 Team 1 | 21

8 Audi | 17

9 Williams | 11

10 Aston Martin | 3

11 Cadillac | 0

Vía: Afición Central - https://aficioncentral.com/posiciones-de-la-f1-2026-pilotos-y-constructores