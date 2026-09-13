Deportivo Rincón perdió en la mañana del domingo y podría salir de la zona de clasificación

El León cayó por la mínima ante FADEP en Mendoza, en el partido válido por la octava fecha del grupo B de la Reválida.

Deportivo Rincón no pudo cerrar la clasificación a los playoffs del Federal A y cayó 1-0 ante FADEP en Mendoza, por la octava fecha de la segunda fase de la Reválida. El conjunto neuquino no sumó en su visita al elenco mendocino y deberá esperar los resultados de los partidos de la tarde para saber cómo queda parado en la definición de la zona.

El único gol del encuentro llegó durante la primera mitad. Matías Persia apareció a los 30 minutos para marcar el tanto que terminó inclinando el partido en favor de FADEP , que con esta victoria pasó momentáneamente a liderar el grupo.

Un centro de Diego Tonetto y el error en la salida del Oso Sánchez le permitieron al delantero anotar el único tanto de la mañana.

Fue un tiempo para cada uno. Leandro Soria tuvo un par de chances claras para el local, pero Sánchez se redimió con buenas atajadas.

Rincón mostró lo mejor del partido en el complemento, pero Matías Domínguez y Ezequiel Ávila no pudieron llegar al empate en sus respectivos intentos.

Para el Deportivo Rincón, la derrota representa un freno en un momento clave de la competencia. El equipo dirigido por Germán Noce llegaba a esta jornada con la posibilidad de sellar su lugar entre los clasificados, pero ahora deberá mirar de reojo lo que suceda con sus rivales directos.

Fotos: gentileza prensa Rincon, Agustín Cortez

La paridad de la zona hace que cada punto tenga un peso importante. Rincón llevaba dos empates consecutivos antes de esta caída y ahora acumula tres partidos sin ganar, aunque esa campaña ya le permitió cumplir uno de sus principales objetivos: asegurar la permanencia en la categoría.

La buena noticia para el conjunto neuquino es que tendrá una última oportunidad para conseguir el pasaje a los playoffs jugando en condición de local. En la fecha final recibirá a Santamarina de Tandil, equipo que ya perdió la categoría, por lo que llegará al cierre de la fase sin objetivos deportivos en juego.

Fotos: gentileza prensa Rincon, Agustín Cortez

Ahora, Rincón deberá esperar los resultados de esta tarde. Según cómo termine la jornada, podría salir de los puestos de clasificación o mantenerse dentro del grupo que avanzará a los playoffs por el segundo ascenso.

La última fecha será, entonces, decisiva para el León, que buscará hacer valer su localía para cerrar la Reválida con el objetivo de seguir compitiendo por el segundo ascenso.

Los partidos de este domingo por la tarde son: Germinal de Rawson vs Guillermo Brown y Sol de Mayo de Viedma vs Juventud de San Luis.

El descenso cantado de Santamarina

El Aurinegro cayó 3-1 como local y quedó condenado a jugar el Torneo Argentino del Interior en 2027. El equipo de Tandil no pudo escapar del último lugar de la tabla acumulada.

Se terminó la ilusión de Santamarina de Tandil. El conjunto bonaerense perdió 3-1 ante Costa Brava de General Pico, como local, y consumó su descenso del Torneo Federal A.

El equipo dirigido por Nicolás Serantes necesitaba ganar para mantener con vida sus posibilidades de permanencia, pero no pudo sostener la ventaja inicial. Diego Sosa, de penal, puso en ventaja al Aurinegro, aunque la reacción de Costa Brava cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Ramón Lentini, Jerónimo Gutiérrez y Agustín López marcaron los goles que dieron vuelta el resultado y sentenciaron la suerte del conjunto tandilense.

Santamarina había llegado a esta instancia seriamente comprometido y después de una campaña irregular en la Reválida. La derrota ante Juventud Unida Universitario en la fecha anterior lo había dejado prácticamente sin margen de error.

Con esta caída, Santamarina perdió la categoría y en 2027 deberá afrontar el Torneo Argentino del Interior, dejando el Federal A después de una temporada marcada por la pelea por la permanencia.