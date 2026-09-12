Deportivo Rincón viaja a Mendoza y visita a FADEP

El Depo está en el cierre de la Reválida sin presiones y volverá a enfrentar a FADEP en condición de visitante.

El Deportivo Rincón afrontará el compromiso por la octava fecha de la Reválida en Russell , Mendoza , ante FADEP . El León es el escolta del grupo y ya salvó la categoría; los debutantes de la categoría están terceros y bien ubicados de cara a la clasificación.

El encuentro se jugará por la mañana, algo habitual en el conjunto amigo. A partir de las 11:30, José Díaz marcará el inicio del encuentro. El cordobés tendrá la asistencia de Juan Ignacio Roig y Federico Ojeda , mientras que Denis Chávez será el cuarto árbitro.

El León del Norte Neuquino llega a esta fecha segundo con 12, cómodo en el lote de arriba y de un empate 1 a 1 frente a Costa Brava en Rincón de los Sauces .

FADEP, por su parte, está tercero con 11 y viene de empatar 1 a 1 ante Germinal en El Fortín. La última vez que se enfrentaron fue en la fase regular, por la fecha 11, en el Moisés Gómez. Aquel encuentro terminó empatado y sin goles.

La ida y el primer encuentro del historial fue en la jornada 2 en Mendoza. El duelo finalizó también empatado, pero con dos goles por lado. El encuentro tendrá la transmisión radial de La Primera AM 550, emisora que sigue la campaña del conjunto neuquino.

La fecha se juega el domingo en su totalidad. A las 11, Santamarina recibe a Costa Brava en Tandil; a las 15:30, en Rawson, Germinal enfrentará a Guillermo Brown. Media hora después, Sol de Mayo hará lo propio ante Juventud Unida en Viedma y San Martín ante Círculo Deportivo en Mendoza.

Federal A: Cipolletti recibe al puntero en casa

Cipolletti regresa a La Visera y recibe al puntero de la zona en un duelo cargado de emoción por la octava fecha de la Fase Campeonato. El Albinegro viene de sumar un punto ante Olimpo y el Torito, por su parte, venció a Atenas en un vibrante duelo en el Minella. Los de Fabián Enríquez necesitan sumar para meterse en playoffs y los de Martel, ya clasificados, no quieren aflojar para no perder beneficios en los cruces directos.

Este domingo, a partir de las 15:30, comenzará a rodar la pelota tras la orden de Leandro Sosa Abrile. El juez de Pascanas contará con la asistencia de Emanuel Serale y Marcos David Guzmán. Enzo Gutiérrez, por su parte, completará la cuaterna arbitral.

Omar Novoa

Abrile es un árbitro que debutó esta temporada en la categoría y tiene un total de 25 partidos entre la Fase Regular, Campeonato y Reválida. Hasta el momento no dirigió a ninguna de las dos instituciones y este será su primer encuentro.

El Capataz de la Patagonia llega noveno en la tabla luego del empate ante Olimpo en condición de visitante. El equipo de la ciudad quedó de momento fuera de la zona de clasificación y en un lote ajustado, ya que Kimberley (4to), Villa Mitre (5to) y el Albinegro están igualados en puntos, los tres debajo de Atenas, tercero con 10. Para el Albinegro, la necesidad de ganar es casi una obligación en este contexto.