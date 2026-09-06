Con un plantel diezmado, Deportivo Rincón no pudo ante Costa Brava en el norte neuquino

El León, que ya mantuvo la categoría, igualó con los de General Pico 1 a 1, por la séptima fecha de la Reválida.

Deportivo Rincón empató 1-1 como local ante Costa Brava de General Pico , por la séptima fecha del Grupo B de la Reválida del Torneo Federal A. El conjunto neuquino ya había conseguido el objetivo principal de la temporada, mantener la categoría , y afrontó este compromiso con la tranquilidad de saber que seguirá compitiendo en la tercera categoría del fútbol argentino.

El León comenzó arriba en el marcador a los 14 minutos del primer tiempo , gracias a una gran definición de Daniel Carrasco . El mediocampista recibió fuera del área y sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo, imposible para el arquero visitante.

Sin embargo, la ventaja duró apenas cinco minutos. A los 19' , Ignacio Pipistrelli apareció sin marca en el área, encontró el empate para Costa Brava y estableció el 1-1 que terminaría siendo definitivo.

Después de un inicio con goles, el encuentro perdió intensidad y se transformó en un partido chato, con pocas situaciones claras y sin demasiado vuelo futbolístico. Rincón y Costa Brava no lograron imponer condiciones y, con el correr de los minutos, el empate pareció conformar a dos equipos que comenzaron el año con aspiraciones diferentes a las que finalmente encontraron en esta instancia.

Un plantel diezmado

Deportivo Rincón había asegurado su permanencia en el Federal A la semana pasada, beneficiado por resultados ajenos. Ahora, el equipo neuquino todavía conserva chances de meterse en los cruces por el segundo ascenso, aunque atraviesa una etapa particular debido a la salida de varios futbolistas.

Durante esta semana dejaron la institución varios jugadores que continuarán su carrera en el Torneo Regional Amateur. Entre ellos se encuentran Cristián Estigarribia, Jonathan Fleitas, Ignacio Narváez, Facundo Cruz, Sergio Frutos, Jorge Rossi y Rodrigo Montes.

Así, Rincón transita el tramo final de la Reválida con el objetivo de cerrar de la mejor manera una temporada que tuvo distintos momentos y que, al menos, ya le permitió asegurar su continuidad en el Federal A. El empate ante Costa Brava dejó poco desde lo futbolístico, pero mantiene al equipo neuquino con posibilidades de seguir avanzando en la pelea por el ascenso.

Los otros resultados de la fecha: FADEP y Germinal empataron 1 a 1, mientras que Círculo Deportivo derrotó 2 a 1 a Sol de Mayo. Juventud Unida de San Luis le ganó 1 a 0 a Santamarina y Guillermo Brown igualó con San Martín de Mendoza 1 a 1.

En la próxima fecha, el León visitará a FADEP en Mendoza y cerrará de local ante Santamarina.

Los primeros cinco del grupo pasarán a los cruces por el segundo ascenso, mientras que los dos peores por promedios bajarán de categoría.