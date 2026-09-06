Sorpresa total: el Botafogo, a un paso de incorporar a una figura mundial

Se trata de un futbolista que pasó por Ajax y Chelsea y supo ser semifinalista del Mundial en Qatar 2022.

El Botafogo dio uno de los grandes golpes del mercado de pases brasileño al alcanzar un acuerdo verbal para incorporar a Hakim Ziyech . El marroquí, de 33 años, llega procedente de Wydad Casablanca y solo debe completar cuestiones burocráticas para convertirse oficialmente en nuevo jugador del conjunto carioca, que busca reforzarse para la recta final de la temporada.

El extremo se despidió hoy del club de su país después de una negociación que se extendió durante varios días . La operación incluso había quedado momentáneamente en pausa porque el futbolista pidió tiempo para analizar la propuesta, pero finalmente dio el visto bueno y todo indica que viajará a Río de Janeiro para sumarse a su nuevo equipo.

Una de las curiosidades de la negociación estuvo relacionada con las condiciones del fútbol brasileño. Según O Globo, el atacante había expresado preocupación por el estado de algunas canchas del territorio sudamericano e incluso llegó a grabar un video de presentación. La dirigencia, sin embargo, logró convencerlo con un proyecto que también contempla una necesidad específica del plantel: reforzar el extremo izquierdo.

Botafogo ya tiene encaminada una de las incorporaciones más importantes del reciente mercado de pases porque alcanzó un acuerdo verbal para sumar al marroquí Hakim Ziyech y solo restan cuestiones burocráticas para cerrar definitivamente su contratación. El extremo de 33… pic.twitter.com/MI1ztEU8Cy — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2026

El vínculo que se negoció tendría vigencia hasta diciembre de 2028 y contempla un salario que, de acuerdo con las informaciones publicadas, es relativamente bajo para los estándares brasileños de un jugador ofensivo titular. La operación representa una apuesta fuerte por un futbolista con experiencia internacional y un recorrido que incluye algunas de las principales ligas de Europa.

Su mejor etapa se produjo en Ajax, donde se convirtió en una de las figuras del equipo que alcanzó las semifinales de la Champions League 2018/19. Aquel rendimiento despertó el interés de Chelsea, que pagó 40 millones de euros por su pase. En Inglaterra no consiguió repetir su mejor versión, aunque formó parte del plantel que conquistó la Champions 2020/21.

El mal momento del Botafogo y los argentinos que serán compañeros de Ziyech

También fue protagonista de uno de los mejores capítulos de la historia del fútbol marroquí. En Qatar 2022, Ziyech integró el seleccionado que sorprendió al planeta y alcanzó el cuarto puesto del Mundial. Después tuvo pasos por la liga qatarí y regresó a su país, donde defendió a Wydad y cerró su etapa con nueve goles y dos asistencias en 16 partidos.

EL MARROQUÍ HAKIM ZIYECH ES NUEVO REFUERZO DE BOTAFOGO.



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El desembarco se produce en un momento en el que el equipo carioca necesita levantar su rendimiento. Botafogo quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los octavos de final frente a Cienciano de Perú y actualmente ocupa el decimotercer puesto del Brasileirao, por lo que necesita sumar puntos para acercarse a la clasificación internacional de la próxima temporada. Allí, Ziyech compartirá plantel con los argentinos Cristian Medina y Álvaro Montoro.