Deportivo Rincón recibe a Costa Brava para seguir prendido en la Reválida

El León, escolta con 11 puntos y ya salvado del descenso, buscará hacerse fuerte como local ante un rival que llega golpeado.

Deportivo Rincón recibe en su casa a Costa Brava por la sexta fecha de la Reválida , luego del empate en Rawson . El León es escolta del grupo y ya salvó la categoría. Los pampeanos, por su parte, quieren recuperarse tras caer como locales ante el Juve el último fin de semana.

El encuentro en el Moisés Gómez iniciará a las 15 , tras la orden de Leandro Hartfield . El oriundo de Villa Mercedes tendrá la asistencia de Marcelo Gonzáles y Mauro Gómez . Jesús Allegue , por su parte, será el cuarto árbitro.

El León empató sin goles el último fin de semana en su visita a Germinal de Rawson y quedó segundo en la tabla con 11 puntos . Los neuquinos quedaron como escoltas del Chacarero , que tiene la misma cantidad de unidades.

Costa Brava, por su parte, cayó en General Pico ante Juventud Unida por 2 a 1. Tras la derrota en condición de local, quedó quinto con 9 puntos y sigue en zona de clasificación.

La última vez que se enfrentaron fue el 27 de julio, por la fecha 18, la última de la etapa regular. Aquel duelo fue en el Nuevo Pacaembú de General Pico. Allí, el Depo se quedó con la victoria con un gol de Jorge Rossi.

Este será el cuarto encuentro entre ambos y, en todos, salió victorioso el equipo neuquino: dos en Neuquén y otro en La Pampa.

El duelo se podrá seguir por La Primera AM 550, radio que sigue los pasos del León en el Federal A. A Rincón de los Sauces llegará también la Televisión Pública Pampeana.

El grupo tendrá todos sus partidos el domingo. En el primer turno, FADEP enfrentará a Germinal de Rawson a las 11.30. En Nicanor Otamendi, Círculo Deportivo hará lo propio ante Sol de Mayo de Viedma a partir de las 15. En el mismo turno, Juventud Unida recibirá a Santamarina y Guillermo Brown, a San Martín de Mendoza.