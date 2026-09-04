Dura respuesta de una desarrolladora al CPE por las tierras de una herencia vacante y un "loteo clandestino"

La firma Herdprop que disputa una fracción de las 28 hectáreas de Valentina Norte, salió a cruzar la versión oficial y aporta su propia cadena de títulos.

La desarrolladora Herdprop SAS rechazó de forma categórica la versión del Consejo Provincial de Educación (CPE) sobre el origen de las 27,53 hectáreas de tierras en disputa en el barrio Valentina Norte de Neuquén capital. Se trata de una herencia vacante sucesoria que viene desde hace años. Una parte está en desarrollo y otra la tiene la Mutual Policial .

En un descargo difundido por su apoderada legal, la firma —que junto a un particular reclama derechos sobre una fracción del predio ubicado entre las calles Crouzeilles, Punta Indio y Carhué — calificó de "falso y malicioso" que se trate de una herencia vacante o de un loteo clandestino.

Acusó al organismo estatal de intentar una "flagrante e ilegal vía de hecho" para apoderarse de un inmueble que, sostiene, "jamás estuvo abandonado ni careció de titulares legítimos".

El terreno en disputa está sobre la cale Cruzielles y Punta de indio. Sebastián Fariña Petersen

La respuesta llegó horas después de que LM Neuquén publicara la versión del CPE, que reclama la tierra por tratarse de una herencia vacante declarada judicialmente. Ahora las dos partes exhiben lecturas distintas de los mismos expedientes, incluido un fallo de la Corte Suprema que cada una interpreta a su favor.

El origen de las tierras: una muerte, viudas y una herencia que se cayó a pedazos

El conflicto nace con la muerte de Hugo Tonca, un hombre sin hijos cuya vida sentimental terminó, sin que él lo supiera, en el centro de un litigio de más de dos décadas. Tonca se había casado, se había divorciado tiempo después, y murió en concubinato con otra mujer. Cuando falleció, la declaratoria de herederos favoreció en un primer momento a quien había sido su esposa.

Bajo ese título —hoy se sabe débil— la mujer dispuso de las tierras. Vendió una fracción a la Mutual Policial de Neuquén, llegó a acuerdos con la concubina del fallecido y, según pudo reconstruir LM Neuquén a partir de fuentes con conocimiento directo de la causa, cedió otras porciones como pago de honorarios a un número de abogados que intervinieron en el expediente.

Sebastián Fariña Petersen

El affaire se derrumbó cuando otra mujer se presentó en el expediente sucesorio y demostró algo que cambiaba todo: el divorcio de Tonca con su primera esposa era anterior a la muerte, por lo que aquella declaratoria de herederos no tenía sustento legal. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén anuló todo lo actuado y declaró la vacancia de la herencia. Es sobre este punto —el corazón mismo del conflicto— donde hoy chocan las dos versiones.

Qué dice el Consejo Provincial de Educación

Según sostiene el CPE en su presentación judicial dentro del expediente sucesorio, la vacancia de la herencia de Tonca activó la Ley provincial N° 242, que establece que los bienes de herencias declaradas vacantes pasan automáticamente al patrimonio del organismo.

Bajo esa lectura, el Consejo asumió el rol de curador de los bienes del causante y, según su versión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este año el último recurso contra el fallo del TSJ, dejándolo firme y consolidando así su reclamo sobre el predio.

De las 27,53 hectáreas totales (14,19 correspondientes al lote 26 y 13,34 al lote 27), el propio organismo reconoce que solo una porción tiene destino resuelto y sin discusión: aproximadamente cinco hectáreas dentro del lote 27, que la Mutual Policial de Neuquén compró y que el TSJ validó en marzo de 2022 pese a haber anulado el resto de los actos de la falsa heredera.

El sector oeste de la calle Crouzielles donde está la disputa del lote de 28 hectáreas. Sebastián Fariña Petersen

El resto del predio, según el CPE, incluye tanto ocupaciones nuevas detectadas en recorridos recientes por el lugar como el litigio judicial activo sobre el lote 26 completo, que enfrenta a HERDPROP con Hurtado, y en el que el Consejo se presentó como tercero pidiendo el rechazo de ambas pretensiones por considerarlas actos turbatorios sobre un bien de titularidad fiscal.

Los argumentos de Herdprop

El comunicado de la empresa aporta una cronología alternativa a la del CPE. Según la firma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 11 de noviembre de 2025 un pronunciamiento definitivo (Expte. CSJ 2314/2022/CS1) que dejó firme el fallo del TSJ y que, en su lectura, excluyó a estas tierras "de cualquier órbita vinculada a la sucesión Tonca".

Es la misma resolución que invoca el Consejo, pero interpretada en sentido inverso. El CPE la presenta como la confirmación de la vacancia y de su derecho sobre el predio, Herdprop sostiene que fue precisamente ese fallo el que dejó al Estado sin título habilitante sobre la tierra.

La empresa agrega que la única titular registral de la porción en disputa fue María Ester Beatriz Rizzo, cuyos derechos posesorios habrían sido cedidos en vida a otro particular y luego adquiridos por Herrpop mediante, según describe el comunicado, "instrumentos públicos definitivos y de fecha cierta".

Cita además un expediente de 2009 como antecedente de litigios previos sobre el inmueble, y afirma que la disputa sigue plenamente abierta. Hay un recurso con efecto suspensivo concedido el 4 de marzo de 2026 ante la Cámara de Apelaciones de Neuquén, lo que —sostiene la firma— impide cualquier innovación material sobre el predio mientras se resuelve.

"El fisco no puede heredar por vacancia un bien que legítimamente salió del patrimonio del dueño original muchos años antes de su fallecimiento", plantea el descargo, que cierra anunciando una reserva del caso federal por lo que la empresa considera un intento de "desapoderamiento estatal".

Buena fe, usucapión y desalojos: un mapa caso por caso

Más allá del litigio puntual entre el CPE y Herdprop, el predio completo tiene una historia más amplia. Si bien la mujer figuró como heredera legítima de Tonca, terceros —particulares y algunas desarrolladoras— compraron fracciones del predio de buena fe, sin saber que ese título terminaría cayendo.

A eso se sumaron, con el correr del tiempo, ocupaciones más nuevas que nada tienen que ver con aquella cadena de ventas y que, según constató personal del CPE en un recorrido hace unos días, siguen creciendo. Se trata de viviendas en distintas etapas de obra, fraccionamientos precarios, cartelería que promociona lotes sobre tierra que, según el organismo, jurídicamente nunca dejó de ser fiscal.

Fuentes con acceso al expediente explicaron a LM Neuquén que la estrategia del CPE pasa por evaluar la situación de cada familia en particular, no por un desalojo generalizado: quienes acrediten buena fe, título y una posesión sostenida en el tiempo —lo suficiente como para eventualmente ganar un juicio de usucapión— podrían quedarse con la tierra que ocupan; quienes no tengan nada construido ni antecedentes de posesión real, serían desalojados.

Con ese objetivo se pidió un relevamiento al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), que además tiene interés propio en el predio: destinar parte de esas tierras a vivienda para docentes, telón de fondo político que explica buena parte de la urgencia del expediente.